Arde Talleres: La prensa pide la cabeza del "Cacique" Medina

El entrenador con entereza respondió siempre, pero dio cátedra cuando empezó a enumerar todos los logros desde que llegaron en septiembre de 2024. Primero arrancó diciendo que Talleres jugaba esta Libertadores gracias a los jugadores, pero sobre todo gracias al cuerpo técnico, ya que cuando ellos llegaron el equipo cordobés estaba afuera de la copa. Luego siguió enumerando hasta que le puso la frutilla del postre cuando dijo que Talleres no tenía títulos cuando ellos llegaron y ahora acababan de ganarle una final a River, algo histórico para el club y para toda la provincia de córdoba.

Lo cierto es que la prensa cordobesa se conoce por ser muy saca técnico, y no son los grandes medios sino los otros, esos que les dan espacios a periodistas/hinchas que van a las conferencias de prensa a atacar a los entrenadores y a pedir explicaciones, y ojo, todo lo hacen en nombre del hincha, pero no aclaran que del hincha que tienen adentro. Por suerte Alexander Medina no se amedrentó y sacó chapa.

