River cree que Talleres llega complicado, pero Gallardo tiene dudas

En tanto, Talleres no atraviesa un buen presente en absoluto. De hecho, desde aquella final en Paraguay ante el Millonario, la T solamente ganó un partido: en la fecha 12 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Mientras tanto, los otros siete enfrentamientos que disputó post Supercopa Internacional terminaron en igualdades o derrotas.

En ese ínterin, Talleres quedó eliminado de la Copa Argentina 2025 a manos de Deportivo Armenio, club que milita en la B Metropolitana. Por su parte, los cordobeses perdieron los dos partidos que disputaron hasta el momento en la Copa Libertadores. Es decir, está inmerso en un presente absolutamente negativo.

Ante este panorama, la T despidió a Alexander Medina de su cargo como entrenador. Hasta que defina quién será su sucesor, Pablo Guiñazú está ocupando el lugar de DT en forma interina.

River necesita triunfos y espera de otros resultados

Si quiere quedar en lo más alto de la Zona B del Apertura, el Millonario no puede dejar más puntos en el camino. Es por eso que, mientras esperará que los de arriba pierdan unidades, River buscará cerrar la fase inicial con cuatro triunfos al hilo. Por lo tanto, la tarea para el Millonario no es para nada sencilla, sobre todo considerando que no llega en un buen momento.

El último antecedente entre River y Talleres

En 2025 ya se habían enfrentado por la Supercopa Internacional, con empate y posterior éxito de la “T” por penales. En la Liga Profesional se midieron por última vez el 29 de septiembre de 2024, donde Talleres ganó por la mínima con el tanto de Federico Girotti.

¿Cuándo juegan River y Talleres?

River Plate y Talleres de Córdoba jugarán este domingo (13/04), desde las 20:15, por el partido correspondiente a la décimo tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025 en el estadio Monumental. El encuentro será transmitido por el canal ESPN Premium.

