Furia en Paraguay con Darío Benedetto por su gesto a los hinchas de Olimpia

“¿Quién se cree que es Benedetto para hacer callar al público de Olimpia? A ese público que conoce la Libertadores mucho más que él, que quedó como meme en la final de Madrid. Es un irrespetuoso, que pasa más afuera de la cancha que adentro”, lanzó Vera con furia.

El comunicador pidió que el club lo sancione: “Mínimo tres partidos afuera. Y que Olimpia juegue con un nueve de la formativa si hace falta. Pero esto no se puede dejar pasar así nomás. Hoy fue muy irrespetuoso”, sentenció.

“¿Qué se cree, más grande que Olimpia? Que se ponga las pilas y empiece a hacer goles, que hasta ahora no hizo nada”, cerró el periodista, visiblemente indignado. Desde la dirigencia aún no hubo un pronunciamiento, pero el clima interno se tensó al máximo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/diegoborinsky/status/1910132368934924535&partner=&hide_thread=false Enojadísimos los periodistas paraguayos con Darío Benedetto, que hasta aquí no metió goles en Olimpia: hoy se perdió un par ante Vélez, insultó a un compañero y le hizo gestos a los hinchas de su propio equipo, que perdió 3-0 con Vélez.pic.twitter.com/A7t3Nru0hq — Diego Borinsky (@diegoborinsky) April 10, 2025

Tras la derrota frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo dejó de ser el técnico de Olimpia

Martín Palermo dejó de ser el entrenador de Olimpia tras ser cesado del cargo luego de la derrota por 4 a 0 del equipo paraguayo frente al Vélez dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Luego del partido, el técnico había señalado que su continuidad al frente de Olimpia no estaba confirmada y los dirigentes decidieron que dé un paso al costado, tras lo cual se encuentran buscando a su reemplazante.

El conjunto de Paraguay sufrió una dura goleada frente a Vélez que fue el detonante para que el ciclo de Palermo al mando del equipo culmine con la salida del ex delantero de Boca y fue la dirigencia la que tomó la determinación de cesar su contrato.

En Olimpia de Paraguay, Palermo logró el primer título de su carrera como entrenador, pero la caída ante Vélez fue la tercera consecutiva y la quinta en los últimos seis encuentros.

“Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar, no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor”, había señalado en la conferencia de prensa.

En la misma, indicó además: “Habrá que ver, yo no hablé con nadie, no vi a nadie, dar una opinión sobre eso (una posible renuncia), no se planteó, porque uno tiene que hablar y analizar lo que pasa. En caliente ahora, no voy a tomar ninguna decisión”.

“Hay que hacer un análisis profundo, ya es una cuestión que tendremos que analizar con los dirigentes y ver lo qué es mejor para Olimpia, no es mi nombre como entrenador ni quiero ser alguien que le haga mal a Olimpia porque hay una historia atrás, hay todavía muchas cosas que seguramente el club tiene que seguir en crecimiento”, afirmó.

Palermo había asumido en Olimpia en febrero del 2024 luego de haber tenido un buen ciclo en Platense donde fue subcampeón de la Copa de la Liga y con el equipo paraguayo logró su primer título como técnico al quedarse con el Clausura 2024.

En Olimpia, dirigió 54 partidos, en los cuales obtuvo 25 victorias, mientras que 17 encuentros culminaron en empate y los 12 restantes fueron derrotas.

Vélez goleó a Olimpia en su visita a Paraguay y es líder del Grupo H

Vélez Sarsfield goleó 4-0 a Olimpia de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores y es líder con puntaje perfecto.

En el partido disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Braian Romero marcó el 1-0 a los 24’ del primer tiempo y el 2-0 a los 3’ del complemento. Maher Carrizo puso el 3-0 a los 11’ de la segunda parte y, a los 49’, Francisco Pizzini puso el 4-0.

Con este resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto es líder del Grupo H con puntaje ideal gracias al triunfo de esta noche y el del debut ante Peñarol de Uruguay. En la tercera jornada, visitará a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia en el estadio Félix Capriles de Cochabamba el próximo miércoles 23 de abril a las 19 horas.

En lo pronto, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio José Amalfitani el próximo lunes desde las 21.15 horas.

Por su parte, los del argentino Martín Palermo se hunden en el fondo del Grupo H debido a la derrota en el debut ante San Antonio Bulo Bulo de Bolivia y esta noche ante el “Fortín”. En la próxima jornada, recibirá a Peñarol de Uruguay en el estadio Defensores del Chaco el próximo miércoles 23 de abril a las 19 horas.

Embed - OLIMPIA vs. VÉLEZ | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

