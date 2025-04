Benedetto fue expulsado por una insólita falta y crece la bronca en Olimpia

El impacto de la expulsión fue inmediato: Guaraní aprovechó la ventaja numérica y dio vuelta el partido con un doblete muy inusual: su arquero, Gaspar Servio, anotó dos goles desde el punto de penal para sellar el 2-1 final. Así, el “Clásico Añejo” del fútbol paraguayo terminó en favor del conjunto local, que sumó tres puntos vitales en la pelea por los puestos altos.

¿Qué es lo que pasa con Darío Benedetto en Olimpia de Paraguay?

Darío Benedetto está en la etapa de transición posterior a la lesión que tuvo en el tendón de aquiles y por eso mismo no fue parte del partido de Olimpia ante San Antonio Bulo Bulo de la Copa Libertadores de América. Álvaro Mora, conductor en Rock&Pop Paraguay, fue durísimo con el ex delantero de Boca. “Se trajo a una estrella del fútbol como Darío Benedetto. Claro que es un jugador renombrado, pero no te sirve traer a un jugador lesionado. U$S 83.000 gana este señor. Juega un partido y se lesiona dos veces”, expresó, con un tono visiblemente enojado.

Como si fuese poco, otra de las cosas que molestó, fue que el último martes 01/04 (día previo al partido de Olimpia), Benedetto posó junto a Pato Rodríguez y Tonino Melgar, jugadores de Bolívar de Bolivia que estaban en su concentración debido al partido ante Cerro Porteño.

En lo que va del 2025, Pipa, que se fue de Boca por cuestiones futbolísticas y de disciplina, jugó solamente 6 partidos. En esos encuentros, aún no convirtió y solamente dio una asistencia, números muy flojos para lo que se espera de un jugador de dichas características.

Benedetto tiene 34 años y será interesante ver si se recupera de su lesión para volver a las canchas y ser considerado por Martín Palermo. En principio, hay actitudes del ex atacante de Arsenal de Sarandí que comienzan a molestar en Paraguay.

