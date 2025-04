Pipa Benedetto en el ojo de la tormenta en Olimpia: "se lesiona dos meses"

image.png

En cuanto a la continuidad en Libertadores, la continuidad para el Decano tiene dos partidos fundamentales: contra Vélez de local (9/4) y Peñarol en esa misma condición (23/4).

Enojo con Pipa Benedetto

Pipa Benedetto está en la etapa de transición posterior a la lesión que tuvo en el tendón de aquiles y por eso mismo no fue parte del partido de Olimpia ante San Antonio Bulo Bulo.

Alvaro Mora, conductor en Rock&Pop Paraguay, fue durísimo con el ex delantero de Boca. "Se trajo a una estrella del fútbol como Darío Benedetto. Claro que es un jugador renombrado, pero no te sirve traer a un jugador lesionado. U$S 83.000 gana este señor. Juega un partido y se lesiona dos veces", expresó, con un tono visiblemente enojado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rockandpop955/status/1907760269972902048&partner=&hide_thread=false Durísimo @alvaromorapy tras el papelón de Olimpia ante San Antonio Bulo Bulo



"USD 83.000 gana Benedetto, juega un partido y se lesiona dos meses"#RLH con @alvaromorapy, @chochiovando y @loarias de 8 a 11 en la 95.5FM #RockandPop pic.twitter.com/YRzZ7STnuF — Rock&Pop Paraguay (@rockandpop955) April 3, 2025

Como si fuese poco, otra de las cosas que molestó, fue que el pasado martes (día previo al partido de Olimpia), Benedetto posó junto a Pato Rodríguez y Tonino Melgar, jugadores de Bolívar de Bolivia que estaban en su concentración debido al partido ante Cerro Porteño.

En lo que va del 2025, Pipa, que se fue de Boca por cuestiones futbolísticas y de disciplina, jugó solamente 6 partidos. En esos encuentros, aún no convirtió y solamente dio una asistencia, números muy flojos para lo que se espera de un jugador de dichas características.

Benedetto tiene 34 años y será interesante ver si se recupera de su lesión para volver a las canchas y ser considerado por Martín Palermo. En principio, hay actitudes del ex atacante de Arsenal de Sarandí que comienzan a molestar en Paraguay.

+ EN GOLAZO 24

Quizá Gustavo Costas tiene razón: Su Racing se parece a River de Gallardo

Vinculan a Independiente con un escándalo por apuestas deportivas

Chiqui Tapia debe explotar de Bronca con Talleres de Andrés Fassi

Chacarita denunció a Central Córdoba de copiarle la camiseta y se metió Atlanta

Manchester City quiere educar sobre salud menstrual con una disruptiva campaña

River: el refuerzo de Gallardo que ya se perdió el 50% de partidos por lesión