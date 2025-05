Florencia Peña culpó a los medios por la cobertura sobre la denuncia de Viviana Canosa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1925898764352471235&partner=&hide_thread=false FLOR PEÑA SOBRE LA DENUNCIA DE VIVIANA CANOSA: "NO HAY PRUEBAS DE NADA"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/g6MCCTSaxH — América TV (@AmericaTV) May 23, 2025



Y sumó: "Nosotros no entendimos nunca por qué nos denunciaron de esa manera". Asimismo, dijo que espera con "cuchillo en liga" con el fin de posteriormente iniciar acciones legales aunque con penar señaló: "No va a pasar nada. En este país no pasa nada de nada".