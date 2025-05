Nancy Pazos anunció su ciclo en C5N con 'palitos' para Yanina Latorre y Mariana Brey

Yo soy una persona que genero polémica, que genero divisoria de aguas. Claramente me gusta más el rol que tiene en las sociedades el intelectual que sacude, que te hace pensar y que te hace enojar. Y eso es antagónico con una figura, una estrella televisiva. A mí hay gente que me quiere y gente que me odia. No paso desapercibida, que es un montón Yo soy una persona que genero polémica, que genero divisoria de aguas. Claramente me gusta más el rol que tiene en las sociedades el intelectual que sacude, que te hace pensar y que te hace enojar. Y eso es antagónico con una figura, una estrella televisiva. A mí hay gente que me quiere y gente que me odia. No paso desapercibida, que es un montón