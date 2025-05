Fuerte lo que pasó con Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami CF

De los últimos 7 partidos, el equipo de Javier Mascherano, ganó solamente en uno (4-1 a New York Red Bull. Hoy fuera de zona de playoffs).

El buen colchón de puntos que sacaron Las Garzas a principio de temporada, hacen que estén bien ubicados de cara a la clasificación a la próxima instancia.

Tienen 22 puntos con un partido menos que el resto y en caso de triunfar, se podrían ubicar en la cuarta posición a 4 puntos de la cima (Philadelphia Union y FC Cincinnati).

¿Luka Modric a Inter Miami CF?

El medio Mundo Deportivo dio una noticia que asombró al mundo.

Según informaron, Inter Miami va por Luka Modric debido a que es un anhelo de David Beckham verlo jugar con Lionel Messi.

Lo que es confirmado es que el mediocampista croata dejará el Real Madrid, pero aún no es confirmado si se retira o continúa su carrera en otro club.

Luka tiene 39 años, sonó para Monterrey de México (entre otros clubes) y ahora, parece ser que por deseo de Beckam, las Garzas se meten en la disputa.

¿Sigue Lionel Messi?

Messi tiene contrato en Inter Miami CF hasta diciembre de 2025. Luego del encuentro ante Orlando, le consultaron por su continuidad y contestó: "no, no sé nada". Es decir, no está claro si luego de la finalización de su contrato, seguirá o no en Las Garzas.

Javier Mascherano se expresó respecto a la continuidad (o no) de la Pulga: "No estoy en las negociaciones, no tengo idea", dijo el Jefecito.

