Aguinaldo junio 2025: Quiénes lo cobran y quiénes quedan afuera del beneficio de ANSES

Aguinaldo 2025: Cuándo se paga y a quienes les corresponde en junio 2025

Quiénes quedan fuera del pago del aguinaldo otorgado por ANSES

No todos los beneficiarios del sistema previsional podrán acceder al SAC. ANSES aclaró que quienes no perciben haberes a través del SIPA no recibirán este pago. Esto incluye a personas que reciben otras asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Becas Progresar o el seguro por desempleo. Tampoco lo cobran quienes trabajan informalmente o bajo la modalidad de monotributo, ya que el aguinaldo está destinado a trabajadores en relación de dependencia registrados y jubilados del sistema nacional.