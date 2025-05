Villa Crespo: Un crimen que habla más del sistema que de la enfermedad

Mega explica que estas situaciones ocurren cuando no hay tratamiento o se interrumpe, como en este caso. Laura había tenido un episodio grave hacía dos años, y recién ahora estaban intentando volver a una terapia integral. Pero la atención no llegó a tiempo. "El paciente no puede decidir por sí mismo si tratarse, porque está enfermo. La Ley de Salud Mental vigente desde 2010 no lo contempla bien", explicó.

image.png La violencia no es un síntoma común de la enfermedad mental. El verdadero problema es la falta de tratamiento, el estigma social y un sistema que llega tarde cuando más se lo necesita.

Además, el estigma social hace que la cosa empeore aún más. "La gente cree que un diagnóstico psiquiátrico es una condena social. Muchos no piden ayuda por vergüenza, por miedo a que los tilden de locos peligrosos", señala el experto. Y aclara: la mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas, ni un poco. Llevan vidas normales si tienen tratamiento, contención y acompañamiento familiar.

Mega insiste en que esto se podría haber evitado. "Lo primero que hay que hacer es sacarse los prejuicios de encima. Y después, darle al sistema de salud las herramientas para actuar cuando hay riesgo real", dice. Porque no es solo tarea de los médicos y los jueces: como sociedad, tenemos que entender que mirar para otro lado es parte del problema.

Villa Crespo no fue únicamente un crimen. Fue un llamado de atención. ¿Vamos a seguir haciéndonos los distraídos?

