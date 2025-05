Nápoli gana su 4º Scudetto, el sur está de fiesta

image.png

Nápoli campeón de Italia por cuarta vez en su historia

La Serie “A” de Italia tuvo otra definición para el infarto ya que en la última fecha Nápoli e Inter, equipos que definían el título, llegaron con solo 1 punto de diferencia entre ambos. Los del sur serían locales de Cagliari y los del norte visitarían a Como. Tanto el rival de Nápoli como el de Inter no jugaban por nada y eso en cierto modo los hacía llegar más parejos, ya que no es lo mismo jugar ante un rival que se juega el descenso o la clasificación a una copa que el que no juega por nada.