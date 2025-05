La construcción "trae a la memoria el 2001"

3. Incertidumbre cambiaria.

Costo, demanda y dólar

Mayor costo de construcción (1º lugar; 23%): Ésta fue la principal dificultad para 4 eslabones de la cadena de valor: arquitectos, desarrolladores, constructores e ingenieros. Fue la segunda dificultad para distribuidores de materiales y maestros mayores de obra (MMO). Y fue la tercera dificultad en importancia para las inmobiliarias.

La baja demanda del mercado (2º lugar; 15%) fue la dificultad más importante para distribuidores de materiales y MMO. En tanto, fue la segunda en valoración para constructores e inmobiliarias.

Y, por último, la incertidumbre cambiaria (3º lugar; 13%) fue el obstáculo más relevante para las inmobiliarias, la segunda dificultad en importancia para los desarrolladores y la tercera para arquitectos, constructores y MMO.

Los maestros mayores de obra y los distribuidores de materiales fueron los más castigados: el 83% de los MMO y el 76% de los distribuidores sufrieron contracciones, en su mayoría superiores al 20%. Arquitectos e ingenieros también reflejaron caídas significativas (69% y 75% respectivamente), mientras que las inmobiliarias fueron el único eslabón donde las respuestas positivas (50%) superaron a las negativas (40%).

Los costos elevados de construcción encabezan las barreras para el 23% de los participantes, seguidos por la baja demanda de mercado (15%) y la incertidumbre cambiaria (13%). Para los arquitectos, la escasez de mano de obra calificada se posicionó como la segunda dificultad más crítica. En regiones como NEA y NOA las limitaciones de inversión privada completaron el podio de retos, mientras que en la Patagonia la incertidumbre cambiaria jugó un rol más relevante.

Pese a ello, según el informe, las perspectivas mejoraron levemente: el 47% de los profesionales anticipa un repunte de la actividad en los próximos doce meses (4 puntos porcentuales más que en la medición previa), el 29% prevé estabilidad y el 24% proyecta nuevas caídas.

El presidente de la CAMARCO no fue optimista...

Sin embargo, el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, no fue tan optimista, e incluso en declaraciones radiales dijo que "esta situación me trae a la memoria el 2001".

El dirigente de la construcción habló sobre la situación que atraviesa el sector, y responsabilizó a la parálisis de la obra pública como factor determinante.

Weiss hizo fuerte hincapié en que "hay muchas obras frenadas", lo que influye en la caída abrupta que tuvo el empleo en los últimos meses. Explicó que hoy los desarrollos en infraestructura "no tienen rentabilidad" dado que "trabajan a pérdida" y, por lo tanto, "no se inician nuevos desarrollos en el volumen que tendrían que iniciarse", pese a que hubo "un aumento importante en la venta de departamentos terminados nuevos y usados". Eso, en condiciones normales, "debería repercutir en un mayor desarrollo de emprendimientos nuevos", detalló.

"Si hablamos de poco empleo y de caída abrupta de los puestos de trabajo, esta situación me trae a la memoria el 2001, claramente", resumió.

Construcción Santa Fe

Costos, empleo y números a la baja en la construcción

El dirigente de la cámara empresaria mencionó que las dificultades que atraviesa el sector se debe a que los costos de la construcción medidos en dólares "han aumentado significativamente". Sobre ese punto, el empresario explicó que "el precio de venta no verifica ese aumento de costo", con lo cual, "hoy los desarrollos no tienen rentabilidad". Eso explica, en gran medida, que "no haya nuevos desarrollos".

También dijo que los cambios en cuanto al dólar no ayudan a que el rubro se estabilice. "El dólar está muy barato frente al peso argentino. Por eso, los números no cierran respecto al precio final", sostuvo. "El costo de la construcción es casi 100% de productos argentinos", agregó.

Los puestos de trabajo

"A mediados del 2023, teníamos 450 mil empleados UOCRA", explicó Weiss, agregando que de esos 450.000, hasta mediados del 2024, "se perdieron 100 mil empleos", detalló el camarista, tratando de graficar con números el estado de situación. "Desde mediados del 2024 a la fecha, estamos en una meseta donde no se gana ni se pierde empleo", subrayó.

En ese sentido, el empresario responsabilizó a la caída de la obra pública como una variable determinante en la baja y estancamiento de los puestos de trabajo. "Claramente la caída de la obra pública es uno de los principales indicadores de la caída de la actividad", sostuvo.

"Esperemos que en un futuro cercano empecemos a generar empleo tanto del lado de la inversión pública como de la inversión privada", cerró.

