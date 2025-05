Soltero y sin hijos, Javier Milei critica la baja natalidad mientras recorta el Garrahan

Ayn Rand argumentó que la noción de que el feto tiene derecho a la vida es "un sinsentido perverso" y declaró: "Un embrión no tiene derechos... un niño no puede adquirir ningún derecho hasta que ha nacido". También escribió: "El aborto es un derecho moral que debería dejarse exclusivamente a discreción de la mujer involucrada; moralmente, no se debe considerar nada más que su deseo".