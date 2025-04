Boca Juniors en octavos (1-3 al débil Belgrano) pero ¿hablan de Frank Fabra?

Embed

La crisis del local

Pablo Ocampo, en La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, explicó la situación:

"Belgrano es un equipo que padece su falta de concentración. Porque batalla, corre, empuja y pelea los partidos, pero comete errores que son dignos de una categoría inferior y lo paga con puntos perdidos. Ayer ante Boca, le dio chance de que abriera el marcador, después luchó hasta llegar al empate y luego dejó que el rival se llevara todo al perder 3 a 1. Van 13 partidos del campeonato y 'el Celeste' es un cúmulo de fallas que no pueden sostenerse en el tiempo, porque un conjunto que recibe 21 goles no puede tener aspiraciones serias de nada y esto es 'el Pirata' hoy: un equipo sin futuro. Comete errores en todas las líneas que se potencian en su estructura defensiva, porque su arquero es inseguro y los cuatro de atrás dan ventajas por arriba, por abajo y por las bandas. Después, el medio corta y gana poco, lo que hace que los delanteros queden aislados para buscar “pescar” algo. (...)".

En el complemento, Belgrano fue por el empate: a los 49', Marcos Rojo logró rechazar el balón sobre la línea, luego de un error del guardameta Marchesín, quien había habilitado al rival Fernández.

Después hubo discusión por un foul que Mastrángelo cobró de Grillo contra Marchesín cuando Longo lo empataba.

A los 60', el atacante Menossi logró el 1-1.

Pero a los 62', Zenón fue asistido por Cavani y convirtió el 1-2.

La jugada fue anulada por posición adelantada de Cavani, pero luego el VAR confirmó que el pase había sido hacia atrás de un jugador de Belgrano: estaba habilitado.

A los 75', otra vez revisado por el VAR, Palacios marcó el 1-3. Antes, el asistente levantó su banderín cuando Cavani inició la jugada pero el VAR estableció que estaba en la misma línea.

Belgrano intentó convertir pero no fue efectivo. Fernando Gago realizó varios cambios: ingresaron Merentiel, Velasco, Advíncula y Miramón.

Boca recibirá a Estudiantes de La Plata en La Bombonera, y Belgrano jugará por la Copa Argentina ante Real Pilar el miércoles 16/04 y después visitará a Tigre.

Fernando Gago

El entrenador de Boca deslizó algunos conceptos positivos:

“El equipo me gustó, supo entender el partido. Hoy fue un muy buen partido y es un crecimiento para lo que viene”.

“La profundidad se genera por afuera; por adentro es juego asociado y buscar espacios también”.

(Preguntado sobre Edinson Cavani) “Nosotros miramos lo colectivo, lo individual es otro tema. Edi va a buscar espacios y lugares donde se sienta cómodo, en lo colectivo contribuyó mucho”.

(Acerca de los jóvenes) “Milton (Delgado) empezó a jugar hace poco, también Camilo y Toto. El funcionamiento aparece con el nivel individual de cada uno. El nivel de Milton es muy bueno”.

(Por la ausencia de Frank Fabra o Lucas Janson) “Yo tomo decisiones, pero más allá de eso hay un trabajo en la semana donde lo están haciendo bien, y yo necesito que estén todos bien para cuando los necesite”.

El triunfo introdujo un tema: la estabilidad vs. volatilidad del rendimiento de Boca cuando es visitante.

Le preguntaron a Gago, en conferencia de prensa, acerca de lo que él habría llamado "deuda", luego de la derrota ante Newell's Old Boys, en Rosario.

Gago: “No creo haber hablado de 'deuda' después del partido. No dije la palabra 'deuda', sí que tenemos que tratar de buscar una continuidad de resultados, tanto de local y tanto de visitante. Nosotros tratamos de trabajar el partido de hoy sabiendo lo que podíamos enfrentar del rival. Y a partir de eso, tratar de buscar de lastimarlo y que no nos lastime. Y cada partido se plantea igual, tanto de local como visitante. Tenemos que pensar en llegar bien al próximo partido, que es difícil, y llegar bien, corrigiendo errores y mejorando virtudes”.

Algo sobre Belgrano

Volvemos a Ocampo, en La Voz, sobre el club cordobés:

"(...) El torneo está a tres fechas de terminarse y para el Celeste esta es una buena noticia, porque su urgencia es acomodarse puertas adentro, porque debe corregir lo malo que se hizo y gestionó en el inicio de la temporada como para que el año no esté perdido en el quinto mes y con un torneo aún por jugarse. Hay responsables de traer lo que se trajo y que hoy sean los que se visten para tratar de hacer un papel digno en el campo, algo que no les está saliendo y que parece que no saldrá de no ajustarse muchísimo en el mercado de invierno. Esto es Belgrano en estos días, es lo que tiene, lo poquito que tiene y lo escaso de recursos futbolísticos que cuenta. (...)".

La anécdota

A mediados de semana, entrevistado en ESPN, Fernando Gago elogió a Frank Fabra, por los trabajos durante los entrenamientos, pero no lo convocó para la visita a Belgrano (ya son 7 juegos que no es convocado). La pregunta se refería a si Fabra le había manifestado que no quería jugar en condición de local, por su mal momento con los simpatizantes boquenses.

Gago a ESPN:

“No, no hablé de eso yo con Frank. Al contrario, Frank está entrenando muy bien y tuvo muy buenas semanas de entrenamientos. Lo felicité. Es el jugador que necesita él para tratar de estar al máximo nivel y es decisión mía si juega o no juega. Pero eso es mentira“.

Luego, Frank Fabra subió una historia a su cuenta en Instagram, hablando con su hijo acerca de su tristeza de que tampoco fue convocado contra Belgrano.

Esto provocó preguntas (?) a Fernando Gago luego del triunfo en Córdoba (?) : "Tratamos de que los chicos lleguen de la mejor manera a cada partido. Entiendo las situaciones cuando un jugador no es convocado. Es una cuestión lógica y, lamentablemente, estoy en un lugar en donde tengo que tomar decisiones. Pero acá fui muy claro, yo necesito de todos y se los dije el primer día. Si son 5 minutos, si son 90. A partir de eso se construye algo".

