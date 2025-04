Boca no escuchó a sus hinchas y sale a la luz la camiseta del Mundial de Clubes

image.png

Pero ahí no se termina todo, cuando los hinchas esperaban que aparezcan (lógicamente como se trata del Mundial de Clubes y Boca es tricampeón mundial) las 3 estrellas de los 3 títulos mundiales, el diseño solo presenta otra “cinta” blanca con la leyenda “120 años”. Algo que fue criticado cuando se filtró el boceto y no fue corregido. Evidentemente la dirigencia y el club no escucha a la mejor hinchada del mundo.

boca camiseta mundial de clubes.jpg La camiseta de Boca para el Mundial de Clubes.

El fixture de Boca en el Mundial de Clubes

Boca Juniors vs. Benfica - Lunes 16 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Bayern Múnich vs. Boca Juniors - Viernes 20 de junio a las 22 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Auckland City vs. Boca Juniors - Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville.

