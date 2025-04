Como en los '90, editoriales apuestan a libros sobre corrupción: Javier, Karina y Santiago

Sin embargo, Menem estuvo blindado en materia judicial hasta que dejó el poder. En 2001, el juez federal Jorge Urso (pese a haber sido nombrado por el gobierno menemista) procesó a Menem y le dictó prisión preventiva por la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Sin embargo, Menem estuvo blindado en materia judicial hasta que dejó el poder. En 2001, el juez federal Jorge Urso (pese a haber sido nombrado por el gobierno menemista) procesó a Menem y le dictó prisión preventiva por la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

La historia se repite y el contenido de los libros también

El inefable Jorge Asís, ex funcionario diplomático en la década menemista, se enoja cuando se trazan paralelos entre Milei y el riojano.

Considera que el ex gobernador de La Rioja era un componedor nato y que Javier es todo lo contrario: un destructor de relaciones.

Sin embargo, existen varios puntos de coincidencias entre ambos, además del incipiente interés editorial que aparece en los lectores en 2024/25.

image.png Carlos Menem y Javier Milei

Quienes comparan ambas etapas encuentran en el intento de transformaciones estructurales, reforma del Estado, desregulaciones y privatizaciones de empresas estatales varios puntos en común.

-Ambos llegaron al poder casi sorpresivamente, con muy poca estructura política detrás. Los seguidores incondicionales de Carlos se llamabana a sí mismos “los 12 apóstoles”. Lograron destronar al establishment peronista de finales de los años 80.

-Ambos recibieron un país con un Banco Central casi sin reservas internacionales y en medio de un proceso de alta inflación y desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios.

-Ambos cayeron en el nepotismo: Menem convocó a sus parientes y amigos riojanos como sus hermanos Eduardo Menem y Munir Menem, Julio Nazareno, Julio Mera Figueroa y el contador Erman González. Por su parte, Milei le entregó la secretaría general de la presidencia y el manejo de la estrategia polìtica a su propia hermana.

-Ambos ningunearon a la prensa, especialmente la de investigación.

Carlos Menem no dudaba en desafiar a quienes lo denunciaban desde extensas y fundamentadas publicaciones; “tiren, tiren. Soy mitad quebracho y mitad algarrobo” repitió desafiante durante sus dos mandatos. Creía, equivocadamente, que el periodismo es un perro que ladra pero no muerde.

¿Resultado? Su figura llegó tan esmerilada y horadada a las presidenciales de 2003 que tuvo que optar por no presentarse en el balotaje contra Néstor Kirchner porque los numeros de las encuestas lo colocaban en una proporción de 3 a 1 en contra.

Tras 16 meses de gestión, el presidente Milei comete el mismo error: ha declarado una suerte de “Guerra santa” o “batalla cultural” a la prensa. Inclusive a la que tiene afinidad con sus ideas liberales.

"No necesitamos periodistas mentirosos pagados por el erario público", sentencia con cinismo.

Si bien ha retirado la publicidad oficial de los medios, al mismo tiempo habilita gigantescas pautas de YPF, una compañía que se rige como Sociedad Anónima y su contabilidad no puede ser auscultada tan fácilmente. Por ejemplo, el periodista Marcelo Longobardi, ganador del Martín Fierro de Oro y dueño durante años de la mitad del share de las radios AM, está convencido que fue despedido de Radio Rivadavia por su línea editorial opositora. Sostiene que las autoridades de la emisora temieron ser desterrados del "olimpo libertario" de la pauta comercial.

image.png Horacio Marín, presidente del directorio de YPF

Milei veta a periodistas y los insulta desde Twitter

El actual Jefe de Estado siente un adelantado pero en material de comunicación ha retrocedido hasta los años 80 del siglo pasado cuando Umberto Eco criticaba la “paleo televisión” donde desde la RAI (Radio y Televisión Italiana) el poder le comunicaba al pueblo, sin intermediarios.

En 16 meses de gobierno, el líder libertario no ha dado ni una sola rueda de prensa, apenas algunas entrevistas a medios afines a su Gobierno. Un detalle, siempre a hombres como Franco Mercuriali, Esteban Trebucq, Luis Majul, Jonatan Viale, Alejandro Fantino o Antonio Laje, entre otros.

Se hizo famoso a nivel masivo como tertuliano vociferante en programas de canales que son propiedad de quien era su propio jefe, Eduardo Eurnekián.

Sin embargo, no cree en el debate, en el diálogo, en la discusión o en la confrontación de ideas. Está convencido de ser el dueño de la verdad y eso le deja el campo preparado para los periodistas que hoy no pueden profundizar ciertos temas en canales de TV y estaciones de radio que temen quedarse sin el “tercer pulmón” que les aporta mensualmente la petrolera semi estatal.

Trilogía de libros sobre el Triángulo de Hierro

“Milei no concibe que se le discuta, se le investigue o se le critique” asegura Juan Luis González, el periodista y autor de su biografía, titulada “El loco: la vida desconocida de Javier Milei”.

Se trata de uno de los libros más vendidos de 2024, siempre estuvo en el Top Ten de los más comercializados.

image.png

Por su parte, a finales de 2024, la periodista Victoria de Masi publicó un libro revelador sobre Karina Milei, la enigmática mujer que no da notas y juega al oficio mudo a pesar de se uno de los tres vertices del llamado “Triángulo de Hierro”.

El libro se adentra en la figura de una persona sin experiencia política que tiene a su cargo la estrategia del partido gobernante: La Libertad Avanza.

La autora la describe como "una mujer común" que antes de crear estructuras partidarias en todo el país apenas manejaba una pequeña pastelería.

"Tuve acceso a su currículum vitae y comprobé que desde el año 1991 hasta el 2007, Karina Milei solamente fue secretaria", reveló De Masi.

El libro trata sobre la vida de una ciudadana común que decide acompañar a su hermano en una cruzada política. Armó dos campañas. La primera lo hizo diputado y la segundo presidente. No hay manera de llegar a Javier sin pasar antes por Karina. Es el Jefe.

Pero, luego de la Gloria, podría llegar Devoto.

Karina Milei será acusada como una de las máximas responsables de la estafa con la crypto moneda $LIBRA que dejó heridos por más de US$ 100 millones en varios países del mundo.

image.png Karina, la vida de la hermana de Milei. De Victoria de Masi

Finalmente, llegó “El Monje”, de Manu Jove y Maia Jastreblansky, publicado por Planeta.

En enero de 2024 el Gobierno Nacional oficializó la contratación de Santiago Caputo como “asesor presidencial”.

El joven gurú se había acercado a Javier Milei y en muy poco tiempo se ganó su confianza y la de su hermana.

Santiago ayudó a converitr, según los autores, al lìder libertario en un dirigente antisistema.

El consultor se mantuvo en las sombras, como un fantasma, hasta que Milei lo blanqueó públicamente como el “arquitecto” de su triunfo electoral.

Este discípulo de Jaime Durán Barba, especialista en comunicación, es una de las caras más buscadas en Google de Argentina.

Maia y Manuel siguieron las pistas para develar a quien se ha convertido en 2025 en el jefe de los espías de nuestro país.

image.png "El Monje", biografía no autorizada de Santiago Caputo

Para enterarse de este lado B de la política nacional hay que dejar durante un rato el vértigo de las redes sociales del siglo XXI y volver a los 90 porque en la TV o la radio ya no existe este tipo de investigaciones.

