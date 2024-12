10 años de la muerte del fiscal, 10 libros: ¿suicidio, homicidio o suicidio inducido?

En su primer libro “Nisman Debe Morir” (2015), Santoro sostenía la hipótesis del suicidio inducido. Ahora, Daniel pasó a aceptar la acusación de la Justicia según la cual el ex funcionario judicial fue víctima de un asesinato. En su primer libro “Nisman Debe Morir” (2015), Santoro sostenía la hipótesis del suicidio inducido. Ahora, Daniel pasó a aceptar la acusación de la Justicia según la cual el ex funcionario judicial fue víctima de un asesinato.

image.png

3-Facundo Pastor fue autor del libro “Nisman: ¿Crimen o Suicidio? ¿Héroe o Villano?” de la editorial Margen Izquierdo.

El periodista de A24 afirmó. “yo llamo a la causa Nisman un laberinto sin salida porque creo que por más que mañana la justicia emita un dictamen va a haber una mitad de la sociedad que no va a creer lo que diga el fallo. Posiblemente, en algún momento, los fiscales y jueces encuentren pruebas para pensar que Nisman fue acorralado, hostigado y llevado a tomar una decisión trágica”.

image.png

4-Christian Sanz: "Nisman, el hombre que debía morir".

El periodista radicado en Mendoza escribió sobre los 12 mitos que persisten sobre la muerte de Alberto Nisman a una década de su desaparición

-“Nisman no tenía pólvora en sus manos”: ello es falso, ya que a fojas 2.446 aparece un documento que demuestra lo contrario.

-“El disparo fue en la nuca”: falso también. Las fotos que están en el expediente, demuestran que fue sobre la oreja el disparo.

-“Ninguna de las cámaras del complejo Le Parc funcionaban”: falso. De las más de 100 cámaras que había, se demostró que unas 80 aún estaban operativas.

-“Los asesinos accedieron por una puerta que estaba abierta”: falso. El departamento estaba cerrado por dentro, incluso con un pasador que es imposible abrir desde afuera.

-“A Nisman lo drogaron con ketamina”: falso. Se suministra con jeringa pero Nisman no tenía pinchazo alguno.

-“Lo mataron sicarios dentro del baño”: falso. El estudio de las manchas hemáticas es concluyente. No hay huellas de pisadas de nadie.

-“El teléfono celular de Nisman fue infectado por un virus para espiarlo”: falso. Se demostró que se trataba de un troyano que abrió el propio fiscal y que solo servía en computadoras.

-“La computadora de Nisman estaba llena de virus”: falso. En su PC no había un solo elemento de ese tenor.

-“La escena del crimen fue alterada y descuidada”: falso. Hasta el perito de Sandra Arroyo Salgado, Daniel Salcedo, desmintió esa posibilidad.

-“El trabajo de Nisman en la causa AMIA fue revelador”: mil veces falso. En los 10 años que fue fiscal especial de esa causa, el expediente no avanzó un ápice.

-“La denuncia de Nisman contra Cristina es sólida”: falso. Todos los investigadores coinciden en que carece de elementos probatorios.

-“Todos los peritajes demuestran que a Nisman lo mataron”: falso. Hay media docena de estudios en el expediente judicial. Solo uno de ellos dice que al fiscal lo asesinaron, el de Gendarmería.

image.png

5-Pablo Duggan: ¿Quién Mató a Nisman?

“Nisman era muy corrupto, quería mantener su impunidad. Su sueldo era de 60 mil pesos y en un mes tenía gastos de 70 mil de tarjeta de crédito y vivía en un departamento por el que le cobraban 30 mil pesos de alquiler por mes más las expensas”.

El suicidio está científicamente comprobado a través de la autopsia del cuerpo médico forense y de la pericia de mancha de sangre que hizo la Policía Federal..



image.png

6-Gerardo “Tato” Young, autor de “Código Stiuso.

" El caso apunta a un suicidio. Ese es el resultado de la investigación”.

"Lo señaló la autopsia realizada por el jefe de la morgue que depende de la Corte Suprema y fue monitoreada por el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti".

Las pericias oficiales fueron terminantes al decir que nadie había entrado al baño de la torre Le Parc salvo Alberto Nisman. No había ningún rastro de otra persona. Las pericias oficiales fueron terminantes al decir que nadie había entrado al baño de la torre Le Parc salvo Alberto Nisman. No había ningún rastro de otra persona.

image.png

7-Waldo Wolff: “Asesinaron al Fiscal Nisman: yo fui testigo”.

El actual encargado de la seguridad en CABA denunció la supuesta connivencia entre el poder político, el judicial y los servicios de inteligencia. Cree que fue un homicidio y propuso explicaciones técnico-científicas acerca de las pruebas.

El libro no lo escribí: lo viví. No se trata de lo que yo creo sino de lo que dicen las pericias y los hechos y la justicia. Y dicen que a Nisman lo asesinaron. El libro no lo escribí: lo viví. No se trata de lo que yo creo sino de lo que dicen las pericias y los hechos y la justicia. Y dicen que a Nisman lo asesinaron.

image.png

8-Daniel Berliner: “Memorándum”, de editorial Sudamericana

Lo escribió el director de la Agencia Judía de Noticias.

Revela pasajes desconocidos de las negociaciones del gobierno de Cristina Kirchner con Teherán y reproduce diálogos inéditos con el fiscal Alberto Nisman poco antes de su muerte.

image.png

9-Guillermo Bracesco: “Suicidado”.

El periodista especializado en policiales del diario Clarín fue el primero en llegar al edificio donde vivía el fiscal.

Ayudó a escapar de Argentina a su colega Damián Pachter, quien comunicó sobre la muerte del fiscal en Twitter antes que esta le sea informada a la Justicia local.

Cree que el fiscal fue ultimado.

image.png

10-Carlos Gurovich: “Operación pajarito”.

El periodista argentino reconstruyó en una novela la noche del 18 de enero del 2015.

“Nadie en la Argentina cree que Nisman se suicidó” resume el escritor.

image.png

