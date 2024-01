El Gobierno pidió esclarecer la muerte del fiscal Nisman

Además, Nisman también era fiscal de la causa por la que se investiga el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos, había denunciado a Fernández y a su canciller Héctor Timerman -ya fallecido- y a otros dirigentes del kirchnerismo por encubrir a ciudadanos iraníes acusados por el peor ataque terrorista en la historia de Argentina.

Por otro lado, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación también emitió un comunicado recordando al fiscal con el que trabajaba codo a codo en la causa y al que llamó en repetidas ocasiones en el día de su muerte.

Bullrich posteó una foto del abogado con la frase “yo soy Nisman” y escribió: “Que su muerte no quede impune. Hoy como hace 9 años seguiremos, junto a la Justicia, en la búsqueda de los asesinos del fiscal Nisman”.

La teoría de un ministro de Milei sobre la muerte de Nisman

Vale recordar que el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio una entrevista en 2017 donde expuso los dos argumentos centrales por los que cree que el fiscal se suicidó.

En ese marco, años atrás le consultaron por el caso Nisman y dejó entrever que para él se trató de un suicidio.

"Al margen de lo que pueda haberlo conocido a él, tengo la sensación de que no aguantó lo que estaba viviendo. No se si alguien lo llevó a no aguantar, pero hay datos que me llevan a pensar que no entró alguien por una ventana volando, o un comando iraní, kirchnerista o de no sé quién lo mató", dijo.

Su declaración se produjo durante una entrevista en el programa Cada Noche, por la Televisión Pública, en agosto del 2017.

Para Cúneo Libarona hay una segunda prueba que fortalece su postura. "Me cuesta creer que los servicios mundiales puedan alterar las leyes dela física", resumió.

"El segundo tema es el físico. Apareció en un baño donde la cabeza, pobrecito, da contra la puerta. Entonces cuando llegaron tuvieron que empujar la puerta. Si alguien disparó, ¿cómo hizo para poder salir de ese ámbito, con el cuerpo cuya cabeza estaba contra la puerta", amplió.

Su postura toma especial relevancia, puesto que desde el 10 de diciembre pasado es ministro de Justicia, y ahora, el Gobierno del que forma parte, decidió calificarlo de "homicidio".