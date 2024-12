"El Gobierno compró diputados y senadores, hay que investigar el sistema de coimas en el Congreso"

"Además de Kueider que es de la persona que se habla ahora porque se lo encontró con miles de dólares en efectivo; sería prudente que se investigue a varias personas más. Me gustaría investiguen a la senadora Lucila Crexel o al diputado de Tucumán, Mariano Campero, que se dio vuelta y ahora vota con Milei".

"El caso Kueider atraviesa todo el año parlamentario... es muy nocivo lo que está pasando", reiteró.

Expulsión de Kueider del Senado. Anulación de la Ley Bases.

Desde el FITU reclamamos que se cite a sesión especial para anular la Ley Bases. El día miércoles presentamos un proyecto para que sea anulada en función de la sospecha de que fue obtenido con el mecanismo de la compra… pic.twitter.com/t33RmuqupG — Vanina Biasi (@vaninabiasi) December 12, 2024

Autoritarismo y personalismo

Por otro lado, la diputada nacional consideró que durante el primer ano de Gobierno "hay menos libertad y más pobres", y en ese contexto lamentó que el Ejecutivo "se tome atribuciones que son propias del Congreso".

"El primer año de Milei en el Gobierno es un año marcado por el reemplazo por parte del Poder Ejecutivo de la función legislativa que le corresponde al Congreso Nacional; esto lo ha hecho a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que no eran urgentes ni necesarios y a través de la elaboración de llamadas 'leyes ómnibus' que son un atropello a la Constitución Nacional y a los reglamentos internos de la propia Cámara de Diputados", criticó.

En esa misma línea, la diputada de Izquierda lamentó que el Gobierno "ha violentado las leyes existentes" en torno a políticas de género; y en ese sentido, disparó: "Hay leyes que instruyen al Poder Ejecutivo ejecutar determinadas políticas, como por ejemplo la Ley de Violencia de Género y cuestiones que tienen que ver con la asistencia de las mujeres, y ellos han incumplido completamente con esas leyes". Así mismo, rechazó la decisión del Ejecutivo de derogar leyes "sin que pasaran por el Congreso que es donde corresponde".

"La característica del Gobierno han sido totalmente autoritaria, una característica de reemplazo del poder legislativo por las decisiones unipersonales de un Presidente", disparó Biasi.

Por otro lado, denunció que el gobierno de Javier Milei "ha perseguido a la oposición política a través de diversos mecanismos" y lo ejemplificó con la causa en la Justicia que investiga al Polo Obrero. "Se gobierna a través del Poder Judicial, porque yo no creo en la justicia independiente en este país, que te persigue exclusivamente por ser una organización que consecuentemente no tranza con los gobiernos y no ha transado nunca", dijo.

Y agregó: "Por eso se la seleccionó (a la organización Polo Obrero) para demonizar y para ser perseguida, porque es un Gobierno que a través de estas políticas autoritarias impuso un régimen de hambre que nos llevó a superar el 55% de pobreza y el 18% de indigencia; y que más allá de que hoy esos sectores no tengan voz en los medios de comunicación o incluso en las redes sociales, vamos a decir que tarde o temprano es un sector que se va a hacer oír, porque estamos hablando de más de 23 millones de personas en nuestro país que están padeciendo esta esta realidad".

"Definitivamente no es un Gobierno que ha otorgado mayor libertad, sino que es un Gobierno que le ha deparado los sectores populares mayores carencias, y toda carencia material es sinónimo de menos libertad también, eso también es importante marcarlo", sentenció.

Consultada sobre las investigaciones de la Justicia sobre la organización Polo Obrero, entre las que figuran desvío de fondos, extorsión a beneficiarios y manejo irregular de los recursos para los sectores más vulnerables, Biasi declaró que la Justicia no tiene pruebas contundentes respecto de las acusaciones del Ejecutivo y criticó fuertemente el rol del periodismo sobre ese tema.

"Han hecho operaciones a través de medios llamados periodísticos y redes sociales, de una organización (Polo Obrero) que nunca manejó más de el 1% del total de los fondos que el Ministerio de Desarrollo Social... Hay empresas como Infobae y el Grupo Clarín que han decidido ser operadores mediáticos al hablar del Polo Obrero para que no hablemos de otras cosas, como por ejemplo de lo que está pasando con Cristian Ritondo, que ya había sido denunciado hace dos años atrás y que ahora tiene nuevas denuncias respecto del desvío de dólares a través de cuentas offshore. Nadie dijo nada y nadie dice nada", fustigó.

La Izquierda y su techo

Por último, consultada sobre el techo que pareciera tener la Izquierda en términos de crecimiento electoral y partidario, la diputada nacional refutó que su espacio ha crecido notoriamente desde su creación (2011), pero admitió que "los zurdos" son la piedra en el zapato de "los poderosos", por lo que, según Biasi, se les demoniza y coloca trabas de manera permanente.

"Creo que tenemos que sortear obstáculos que son mucho más gruesos que los que tienen que sortear otros espacios...", dijo.

De todos modos, hizo autocrítica y consideró que también hay "responsabilidades propias" dentro del espacio y su crecimiento, impacto o poder político en la Argentina.

"Por supuesto que tenemos dificultades propias, por ejemplo, a la hora de de tener un discurso común y una acción común entre toda la Izquierda de este país, pegando ese discurso con un solo puño y para el mismo lado; bueno, eso tiene sus dificultades", cerró.