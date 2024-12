"Edgardo Kueider dijo que el dinero no estaba en su mochila pero que él aviso que lo llevaba: es falso".

image.png Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay

Ambos fueron notificados del sumario en Paraguay pero tanto el ex senador como su secretaria no han reclamado el dinero y el vehículo incautado. Entiendo que la camioneta no es propiedad de Kueider pero para poder recuperarla van a tener que someterse al sumario administrativo que les hemos iniciado. Necesita aportar documentación respaldatoria sobre la Chevrolet Trailblazer.