Carlos Mauricio Espínola, gran perdedor de la sesión por Edgardo Kueider

No logro entender los que se dan vuelta y terminan pasándose de una fuerza política a otra. Algunos de esos senadores van a votar si se suspende o expulsamos a Kueider. Aca está el senador Espínola, que tuvo la misma actitud. Fue en nuestra boleta y se pasó en diciembre para la otra fuerza. Pero era muy amigo de Kueider. No sé si atrás de su voto está en que no hagamos nada con Kueider, o si está la intención de esconder.

Camau Espínola explicó:

“Todos los ciudadanos y senadores tienen derecho a la defensa (...) Si hay que echarlo, lo vamos a echar".

“Si el Senado es de un sector o de otro, o voto una cosa y después otra, la verdad es que es grande para hacerse cargo de sus hechos (...) cada uno debe hacerse cargo de sus hechos”.

Mayans dijo que “hubo traición a los partidos políticos” no solo de Kueider:

“Voy a hablar en los términos de Milei. Él dijo que acá había coimas y ratas. Milei manchó el honor del Congreso. A los gobernadores les dijo que los iba a hacer mierda. A todos. ¿Y qué se hizo acá? Acá se juntaron unos senadores, llegaron a 39 y dijeron que tienen el derecho a hacer lo que quieren. Y había 2 que vinieron por la boleta nuestra. Entonces ahora viene la otra parte: ¿por qué se fueron para el otro grupo? Armaron una bandita para vender su voto. ¿Cuál fue el premio? La Comisión de Asuntos Constitucionales. La Ley Bases fue corrupta, se compraron votos. Hay alta corrupción. Caputo se desfigura si tiene que venir al Congreso a dar explicaciones. Le dieron vía libre para negociar la deuda Kueider expuso sobre la Boleta única para luchar contra la corrupción. Pero tuvo un problema: se fue de turismo. Ritondo y Kueider tenían que defender la ficha limpia”.

--------------------

