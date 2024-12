CFK, Axel Kicillof, Jorge D'Onofrio, Sergio Massa y el fiscal para San Nicolás

A esos interlocutores, el Gobernador bonaerense les diría que él está dispuesto a ir a fondo y si fuese necesario tomar la decisión de desdoblar las elecciones, él lo hará.

En los papeles es una cosa, en la práctica no es tan sencillo armar una logística propia para controlar los comicios, organizarlos y aportar la seguridad ese día, sin el aporte de Nación.

Sin embargo, la posibilidad ya es una herramienta para tensar o no la cuerda con CFK.

De todas maneras, sin reforma electoral no es posible ejecutarla.

Y mucho más ahora que ha quedado en evidencia que es un tema que le preocupa a la presidente del Partido Justicialista nacional.

Dicen que ella le habló del tema, 'mano a mano' el lunes 09/12 en Moreno. Pero a algunos no los convence el rumor porque cuando CFK quiere presionar, no elige el murmullo sino el vozarrón. Hasta ahora no habló del tema en público.

La expresidente CFK en el acto de este miércoles 23/10 con Axel Kicillof. La expresidente CFK y Axel Kicillof. Otros tiempos. Sin Máximo en el medio.

En una reciente nota, el tema fue abordado para explicar cómo se utiliza este argumento en la interna del peronismo provincial: "Es la herramienta que tiene Axel Kicillof para sentarse con poder en la mesa".

Pero lo más probable es que no ocurra.

Por varias razones. Una de ellas la esbozó CFK en Moreno cuando dijo que si desdoblaran, lo que iba a discutirse era la agenda provincial y no la nacional. Es decir, se diluiría la polarización con Javier Milei.

Es un argumento válido, aunque no compartido por todos. En particular por quienes tienen responsabilidades al frente de los municipios. A muchos les encantaría discutir la agenda propia sin tener que nacionalizar la contienda.

"Nación queda fuera de mi distrito", exageró uno, explicando el 'ombliguismo' característico de muchos jefes municipales.

2 elementos son clave para el gobernador:

si le dice al grupo que lo rodea que decidirá enfrentarse con CFK por las presiones de Máximo Kirchner pero luego no lo hace, muchos de ellos perderán la expectativa de verlo como alguien capaz de encarar un proyecto nacional en 2027. El fantasma de Alberto Fernández aún sobrevuela el GBA. A los intendentes él les prometía el 'Albertismo' que abortó. geografías;

aún sobrevuela el GBA. A los intendentes él les prometía el 'Albertismo' que abortó. geografías; si no golpea la mesa e impone su autoridad, es muy probable que, por lo sucedido hasta ahora, no reciba el respeto ni el agradecimiento de CFK y los suyos.

Sí, es una encerrona. De los laberintos se sale por arriba. ¿Qué camino elegirá Axel?

intendentes.webp Intendentes, Axel Kicillof y Verónica Magario.

Jorge D'Onofrio

Todo invita al recuerdo de un escenario similar cuando amanecía el año 2019. Las peleas y tensiones entre María Eugenia Vidal y Mauricio Macri -representado por Marcos Peña, lo que siempre pretende olvidar Mauricio y siempre es necesario recordárselo- llevaron a la gobernadora de entonces a pensar en lo mismo que ahora piensa Kicillof: desdoblar la elección.

Se trataba de desengancharse de la candidatura de Macri que -todos presumían- la hundiría hacia la derrota. Lo denominaron el Plan V que incluía, además, la precandidatura de Vidal para Presidente de la Nación.

No prosperó. Entre otros motivos porque ella fue debidamente advertida -dicen- de cierta información sensible que 'alguien' podría difundir.

¿De qué hablaban? Por ejemplo, del Ministerio de Seguridad que lideraba Cristian Ritondo. La famosa 'caja de los comisarios', que nadie vio nunca pero que dicen que nunca dejó de recaudar: el rumor fue que era, apenas, el inicio de la trama. Todas habladurías, obvio. Nada se probó. Pero algo sucedió.

mauricio-macri-y-maria-eugenia-vidaljpg.webp María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

Quizá en 2024 se entienda un poco más a qué se referían esos rumores. Y qué datos podrían tener.

En concreto: Vidal se marchó a boxes. Hoy día, más allá de su diputación nacional conseguida en Ciudad de Buenos Aires gracias a Horacio Rodríguez Larreta, y en una mala elección, ella naufraga en la intrascendencia política.

Dicen que quienes rodean a Kicillof intentan azuzarlo con un argumento similar al de Vidal. Difícil que al gobernador lo corran con 'carpetazos' porque se le reconoce su decisión personal de no tener 'cajas' .

Sin embargo, en forma llamativa, ha empezado a crecer la bola que hemos anunciado desde aquí en el mes de julio: denuncias acerca de decisiones que tomó el Ministerio de Transporte provincial.

Su titular, Jorge D'Onofrio, acaba de recibir una formal imputación judicial por la gestión de las fotomultas en PBA y la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a determinadas empresas.

El argumento que D'Onofrio fue designado a pedido de Sergio Massa es historia vieja para quienes conocen el día a día de esas relaciones. Hoy día, él es leal a Kicillof y tiene una relación muy cercana con Carlos Bianco y Andrés Larroque.

El misil que le quieren enviar al gobernador consiste en que colaboradores suyos buscan asistencia de D'Onofrio.

donofrio camani.jpg Jorge D'Onofrio y su denunciante, Leandro Camani.

Todo esto habrá que resolverlo en sede judicial. D'Onofrio lo niega, no ha renunciado y afirma que ya recibirá las disculpas del caso.

El riesgo es considerable para el gobernador. Sin embargo, si no le soltó la mano a Fernando Espinoza, alcalde de La Matanza imputado por una denuncia de violación, ¿por qué avanzaría sobre D'Onofrio?, preguntan algunos.

La semana que comienza será clave. Está prevista una sesión en la legislatura el día 19/12 para resolver cuestiones varias y sensibles.

La presidencia de la Cámara de Diputados quedaría en manos de Alexis Guerrera, legislador del Frente Renovador, de Sergio Massa.

massa-guerrera.webp Sergio Massa y Alexis Guerrera.

Esto fue acordado en 2023: la presidencia de la Cámara Baja sería rotativa. Massa se encuentra muy pendiente de esta novedad. El acto en Moreno indicó su regreso a la política, algo que no conseguía con un libro cuya presentación postergó media docena de veces.

También sobrevuela, la sanción, en el marco del Presupuesto 2025, de la cláusula que reactiva la reelección indefinida para legisladores e intendentes. Veremos.

Además está dando vueltas, en el Senado, la aprobación de los pliegos de 210 jueces bonaerenses. Durante 2024, el Senado bonaerense aprobó 181 pliegos judiciales. Ahora hay una tanda de 210, para votar el 19/12 o el 26/12.

Sin duda un tema muy importante para reducir las subrogancias. Cuidado. No vaya a ser que por un fiscal que la avaricia impide conceder a otra fuerza partidaria (el de San Nicolás) vaya a caerse todo este andamiaje construido por el oficialismo.

---------------------

Más contenido en Urgente24:

Las termas que anunciaron su apertura y son una belleza

Adiós visa en Estados Unidos: El país de Latinoamérica que ya no la necesitará

Video: Una pareja decidió tener sexo en la vereda a plena luz del día

Temporada 2025: Un tesoro oculto en la costa de Brasil

La ruta que conduce a un "camino de túneles" en Argentina