En relación estrecha con las declaraciones anteriores, Newman Centeren Denver enfrenta un sobrecosto de 140.000 dólares, en sillas importadas de Canadá debido a aranceles del 25%, amenazando su recuperación pospandemia.

Donald Trump y la justificación arancelaria

El primer mandatario estadounidense justificó los aranceles como medida para corregir "desequilibrios comerciales" y frenar migración y tráfico de drogas, pero empresarios como Shriver desconfían de la pausa de 90 días: "Podría cambiar en 10 días". Múltiples compañías han detenido planes de expansión, reducido pedidos y trasladado costos a consumidores.

Demanda

La demanda de Simplified cuestiona la constitucionalidad de los aranceles, mientras analistas advierten que la inflación y la disminución de demanda podrían extenderse a otros sectores. Con importadores pagando U$D 23.000 millones en aranceles desde 2018, según Tax Foundation, la presión sobre PYMES y manufactura local se intensifica, especialmente para bienes no producibles en los Estados Unidos de América. Emily Ley dijo que intentó durante años fabricar sus productos en Estados Unidos, pero no encontró la manera de hacerlo y aún así obtener ganancias. "Esto podría arruinarnos, dejarnos sin trabajo", dijo. "Ahora mismo estamos debatiendo qué hacer".Una de las cosas que está haciendo Ley es demandar al gobierno de Estados Unidos, argumentando que los impuestos se basan inconstitucionalmente en estatutos que no tienen nada que ver con los aranceles.

Los protegidos y el Fentanilo

Donald Trump protege a teléfonos inteligentes, computadoras y otros dispositivos electrónicos de los aranceles chinos: Semiconductores y pantallas planas excluidos de los aranceles recíprocos de Trump. Los aranceles del 20% de Trump relacionados con el fentanilo se mantienen sobre todas las importaciones chinas, según Reuters.

Los teléfonos inteligentes y las computadoras portátiles fueron las mayores importaciones estadounidenses desde China en 2024 El gobierno del presidente Donald Trump otorgó exclusiones de los elevados aranceles recíprocos a teléfonos inteligentes, computadoras y otros productos electrónicos importados principalmente desde China, lo que representa un gran alivio para empresas tecnológicas como Apple que dependen de productos importados.

Los excluidos

La administración Trump ha excluido ciertos códigos arancelarios de los impuestos de importación, retroactivo al 5 de abril. Esto incluye categorías de productos como computadoras, portátiles, semiconductores, chips de memoria y pantallas planas.

Esta medida alivia los costos de importación para grandes empresas tecnológicas como Apple y Dell. La exclusión aplica a los aranceles "de base" del 10% sobre bienes de la mayoría de los países, excepto China, y también a los aranceles recíprocos de Trump sobre importaciones chinas, que habían subido al 125%.

Semiconductores

Sin embargo, los aranceles previos del 20% impuestos a todas las importaciones chinas, relacionados con la crisis del fentanilo, siguen vigentes. Además, Trump planea lanzar una nueva investigación comercial sobre semiconductores que podría resultar en nuevos aranceles.

La administración Trump ha indicado que Estados Unidos no puede depender de China para la fabricación de tecnologías críticas. Las exenciones sugieren una creciente conciencia del impacto de los aranceles en los consumidores. Se había predicho que un iPhone de gama alta podría subir hasta $2300 con un arancel del 125%, lo que podría detener en gran medida el comercio entre EE. UU. y China.

