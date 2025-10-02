Beto Casella, en pie de guerra con El Nueve: "No tengo ningún apego"

De armas tomar: El día que Beto Casella plantó a Bendita

Es preciso recordar que el conflicto entre Beto Casella y las autoridades de El Nueve no son nuevas.

A mediados de julio, el conductor inesperadamente en una de las emisiones decidió no hacer el ciclo televisivo y tuvo ser reemplazado de urgencia.

Lo que lo sacó le molesto fuertemente fue que al humorista Rodrigo Vagoneta no lo dejaron entrar al establecimiento con su auto como le había pasado hace algunos días a Rocío Marengo.

Luego en diálogo con Intrusos, el conductor expresó picante: "En general los empresarios periodísticos nos odian a los periodistas".

