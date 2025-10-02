Como es de público conocimiento la relación entre Beto Casella y El Nueveestá por terminar y por eso desde diversos canales se acercaron al conductor con el fin de sumarlo a sus respectivas programaciones. El objetivo sería recalar con un ciclo humorístico y de archivos, similar a Bendita, y lo acompañarían Any Ventura, Edith Hermida, Alejandra Maglietti y Horacio Pagani.
Beto Casella, en pie de guerra con El Nueve: "No tengo ningún apego"
El conductor Beto Casella habló sobre la posibilidad de que se termine Bendita y además reveló con qué canales se reunió para comenzar en 2026.
En diálogo con Puro show, el reconocido comunicador habló al respecto: "Siempre en septiembre, más o menos, me empiezan a llamar de todos los canales. Al final me quedo acá. Pero este año los escucho con más atención". Asimismo, si bien aclaró que tiene contrato hasta 2027 confesó que es la primera vez que analiza seriamente la posibilidad de irse mientras que desde el canal donde trabaja actualmente no le trasmitieron que pretenden que siga.
"Escucho a todos y me junté varias veces", agregó posteriormente al mencionar a El Trece, América TV y Telefe como las señales que se pusieron en contacto. Sobre la posible salida con ciertas rispideces con las autoridades aclaró: "A mí no me duele nada. No me duele nada. Si yo me voy de un canal lo único que me duele es dejar de ver a los compañeros".
Y agregó: "No tengo ningún apego a las autoridades, nunca la tuve ni la quiero tener". Acerca de quiénes lo podrían acompañar en el nuevo proyecto señaló que "es difícil" teniendo en cuenta que "cada contrato es un tema diferente". Al ser consultado sobre el final del histórico programa, contestó tajante: "Yo no me apego ni al nombre".
De armas tomar: El día que Beto Casella plantó a Bendita
Es preciso recordar que el conflicto entre Beto Casella y las autoridades de El Nueve no son nuevas.
A mediados de julio, el conductor inesperadamente en una de las emisiones decidió no hacer el ciclo televisivo y tuvo ser reemplazado de urgencia.
Lo que lo sacó le molesto fuertemente fue que al humorista Rodrigo Vagoneta no lo dejaron entrar al establecimiento con su auto como le había pasado hace algunos días a Rocío Marengo.
Luego en diálogo con Intrusos, el conductor expresó picante: "En general los empresarios periodísticos nos odian a los periodistas".
