Hay cosas insólitas que suceden en el fútbol, y una de esas fue la que pasó hoy en el partido por la segunda fecha de la Europa League entre Roma y Lille en la capital italiana. El arquero turco, Berke Özek, del equipo francés le detuvo 3 penales a dos jugadores diferentes en 174 segundos, el último lo pateó Matías Soulé.
DE LOCOS
Arquero del Lille ataja 3 penales en 174 segundos, uno a Soulé
Berke Özek, el arquero turco del Lille, le atajó 3 penales en poco más de 2 minutos a dos jugadores de la Roma, uno de ellos Matías Soulé.
Los 3 penales que detuvo Berke Özek a la Roma
Se jugaban 83 minutos y el delantero ucraniano, Artem Dovbyk, de la Roma se disponía a ejecutar el penal que significaría empatar el partido en un gol. El delantero tomó carrera, fue y ejecutó a la derecha (izquierda del arquero) y el guardameta adivinó y desvió el tiro hacia la derecha sacando el peligro del área y tirando la pelota al córner.
Cuando se estaba por ejecutar el tiro de esquina le avisaron al árbitro por el VAR que hubo invasión de los jugadores del club francés, por eso se repitió el tiro. Nuevamente se dispuso a ejecutar el tiro, cuando todos esperaban que cambie de lado el penal fue un calco al anterior, con tapada del arquero y todo. Fue exactamente igual.
Esta vez el árbitro a instancias del juez de línea anuló el penal, ya que el arquero Özek se había adelantado de la línea de cal antes que ejecute el delantero. Otra vez a patear el penal. Pero el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, esta vez mandó a Matías Soulé a ejecutar el penal.
El argentino se preparó al igual que su compañero, salió en carrera y abrió su pie zurdo para cambiarle el palo lógico al arquero y la pelota fue al palo izquierdo, otra vez el gigante Özek adivinaba el tiro y lo desviaba con sus manos, esta vez la pelota se iría afuera al lateral y el Lille finalmente ganó en la capital italiana por 1 a 0. Todo esto sucedió en apenas 174 segundos.
+ de Golazo24
La dura respuesta de Gianni Infantino a los que piden vetar a Israel
Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos
¿Milei busca el voto xeneize? Volvió a hablar de Boca y lloró por Palermo