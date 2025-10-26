Rogelio Frigerio festeja el triunfo en Entre Rios

En la provincia de Entre Ríos se renuevan cinco bancas de diputados nacionales y tres de senadores nacionales.

Actualmente, los diputados que finalizan su mandato son Marcela Antola (Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Ana Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria).

En el Senado dejan su banca Stefania Cora (Frente de Todos), Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio).

