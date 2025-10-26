Los ciudadanos de Entre Ríos acudieron a las urnas este domingo 26 de octubre para participar enas Sobre Los resultados oficiales dejaron en claro que en Entre Ríos, Rogelio Frigerio resultó vencedor en las legislativas del 26/10. En diputados obtuvo el 52,88% con 359.950 votos y en senadores 52,41% y383.381 votos,
ELECCIONES 2025
Rogelio Frigerio festeja el triunfo en Entre Rios
Los resultados oficiales muestran que, en Entre Ríos, Rogelio Frigerio cerró las legislativas con un triunfo que estimaba seguro.
Fuentes cercanas al gobierno daban cuenta más temprano de resultados favorables para la Alianza La Libertad Avanza, que luego se confirmaron. En esa linea la provincias del centro, se pintaron de violeta
Rogelio Frigerio emitió su voto en la Escuela Provincial N°1 "Gregoria Matorras de San Martín", de la localidad de Villa Paranacito, en el departamento Islas del Ibicuy, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Lo hizo acompañado de su esposa, Victoria Costoya, y de sus hijos.
En ese orden afirmó "es una emoción adicional", expresó el mandatario, al destacar que su hija votó por primera vez.
Participación en Entre Ríos
La secretaría Electoral Nacional informó que a las 18 sobre 627 mesas relevadas por los Delegados Judiciales de distintos establecimientos, votado el 73% de los electores inscritos en el padrón del Distrito Entre Ríos. el mayor a la media nacional
En la provincia de Entre Ríos se renuevan cinco bancas de diputados nacionales y tres de senadores nacionales.
Actualmente, los diputados que finalizan su mandato son Marcela Antola (Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Ana Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria).
En el Senado dejan su banca Stefania Cora (Frente de Todos), Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio).
