El lado B de las elecciones 2025: Rechazaron al Joker, un mozo milagroso, y detuvieron a 10 hombres

El mozo que alegró la jornada con picada y cerveza

Pero no todo fue escándalo. En Buenos Aires, un mozo de la zona apareció en una escuela con una picada completa para compartir con las autoridades de mesa. Y por si fuera poco, sumó cervezas sin alcohol para amenizar la larga jornada. El gesto se viralizó en redes donde lo definieron como "un tipazo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1982546105352224864&partner=&hide_thread=false Un ejemplo para el resto



Un mozo apareció con una picada para compartir con las autoridades la mesa y le sumó unas cervezas sin alcohol en Buenos Aires en las #Elecciones2025 pic.twitter.com/hQ3q7v07qK — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 26, 2025

De las pocas alegrías que pueden tener quienes están sentadas horas en una mesa electoral, esta fue sin dudas la más inesperada. Las autoridades de mesa y fiscales presentes agradecieron el detalle que hizo más llevadera la extensa jornada de trabajo.

Fueron a votar y terminaron detenidos: cayeron 10 prófugos

El operativo más impactante se dio en simultáneo en varias provincias: 10 hombres con pedidos de captura fueron detenidos cuando fueron a votar. La mayoría de los arrestos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, pero también hubo detenciones en Entre Ríos y otras jurisdicciones. Los delitos incluyen abuso sexual, violencia de género, estafas y hurto.

En La Matanza cayeron dos hombres de 35 y 38 años acusados de abuso sexual. En La Plata detuvieron a Osvaldo Adrián Mansilla, de 81 años, con orden de captura por abuso sexual reiterado calificado. En San Nicolás arrestaron a Luis Alberto Fraga, de 37, también por abuso sexual.

image Otra vez sopa.

En Entre Ríos, un hombre de 66 años prófugo por abuso sexual agravado fue detenido en Concepción del Uruguay. En Moreno cayó un acusado de estafas bajo la modalidad del "cuento del tío", mientras que en Tristán Suárez arrestaron a un hombre de 60 años imputado por explotación sexual de menores.

Las elecciones 2025 demostraron que las escuelas se convirtieron en escenario de lo inesperado.

---------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Javier Milei forzado a apurar el 2.0: Más ruido que nueces...

La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?

Conductora supera rápido: El Trece queda atrás y ella celebra un contrato millonario