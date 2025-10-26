Las elecciones legislativas 2025 tuvieron la implementación de la Boleta Única de Papel. Pero también una serie de episodios tan insólitos como virales que merecen ser contados. Desde un votante disfrazado de Joker hasta un mozo solidario que llevó picada, pasando por la detención de 10 hombres con pedidos de captura, la jornada electoral tuvo de todo.
El lado B de las elecciones 2025: Rechazaron al Joker, un mozo milagroso, y detuvieron a 10 hombres
Un "Joker" intentó votar, un mozo llevó picada y cerveza a una mesa, y detuvieron a 10 prófugos: los episodios más locos de las elecciones legislativas 2025.
El "Guasón" que quiso votar y terminó viral en plenas elecciones
El episodio más delirante ocurrió en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5 de El Palomar, donde un hombre llegó completamente maquillado y vestido como el Joker. Personal de la UTOI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lo interceptó de inmediato. La delegada le explicó que debía quitarse el maquillaje para acreditar su identidad.
El video muestra un intercambio surrealista donde el hombre filma todo mientras dialoga con los oficiales. "Si me dicen que no, yo me voy", respondió. Finalmente aceptó retirarse con frases memorables: "Te amo, baby. Un placer, señor oficial. Besito".
Según el parte policial, se retiró sin incidentes.
El mozo que alegró la jornada con picada y cerveza
Pero no todo fue escándalo. En Buenos Aires, un mozo de la zona apareció en una escuela con una picada completa para compartir con las autoridades de mesa. Y por si fuera poco, sumó cervezas sin alcohol para amenizar la larga jornada. El gesto se viralizó en redes donde lo definieron como "un tipazo".
De las pocas alegrías que pueden tener quienes están sentadas horas en una mesa electoral, esta fue sin dudas la más inesperada. Las autoridades de mesa y fiscales presentes agradecieron el detalle que hizo más llevadera la extensa jornada de trabajo.
Fueron a votar y terminaron detenidos: cayeron 10 prófugos
El operativo más impactante se dio en simultáneo en varias provincias: 10 hombres con pedidos de captura fueron detenidos cuando fueron a votar. La mayoría de los arrestos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, pero también hubo detenciones en Entre Ríos y otras jurisdicciones. Los delitos incluyen abuso sexual, violencia de género, estafas y hurto.
En La Matanza cayeron dos hombres de 35 y 38 años acusados de abuso sexual. En La Plata detuvieron a Osvaldo Adrián Mansilla, de 81 años, con orden de captura por abuso sexual reiterado calificado. En San Nicolás arrestaron a Luis Alberto Fraga, de 37, también por abuso sexual.
En Entre Ríos, un hombre de 66 años prófugo por abuso sexual agravado fue detenido en Concepción del Uruguay. En Moreno cayó un acusado de estafas bajo la modalidad del "cuento del tío", mientras que en Tristán Suárez arrestaron a un hombre de 60 años imputado por explotación sexual de menores.
Las elecciones 2025 demostraron que las escuelas se convirtieron en escenario de lo inesperado.
