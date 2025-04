"Así como Milei puso a su hermana en la secretaría general, Amalia contrató a su marido para que la ayude"

El tema de la droga en Rosario no se arregló. Es un producto de venta libre. Se consigue como caramelos en un kiosko. Es terrible escuchar a las mamá con hijos adictos porque no tienen los padres donde llevarlos para que se traten. El tema de la droga en Rosario no se arregló. Es un producto de venta libre. Se consigue como caramelos en un kiosko. Es terrible escuchar a las mamá con hijos adictos porque no tienen los padres donde llevarlos para que se traten.