La Fed bajó las tasas y ya están en mínimos desde 2022

Inflación todavía alta

Pese al giro hacia una política más expansiva, la Fed insistió en que la inflación continúa elevada. Los precios subyacentes al consumo crecieron un 3% interanual en septiembre, según los últimos datos oficiales, aunque a un ritmo más lento que en los tres meses previos.

Esa moderación, sin embargo, no alcanza para convencer a los funcionarios más cautelosos. “Reducir demasiado rápido los costos del crédito podría reavivar las presiones inflacionarias”, advirtieron los responsables más conservadores dentro del Comité.

En las proyecciones publicadas el mes pasado, 9 de los 19 miembros de la Fed anticipaban solo un recorte adicional de tasas para este año, mientras 7 de ellos preferían no realizar más movimientos durante 2025. La votación actual refleja una dinámica cada vez más fragmentada entre quienes priorizan sostener la actividad económica y quienes temen una nueva ola inflacionaria.

La Fed detiene el ajuste de su balance

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión de frenar la reducción de su balance general, medida que venía implementándose desde 2022 como parte del proceso de normalización monetaria posterior a la pandemia.

Desde entonces, el banco central vendió más de US$ 2 billones en bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas, reduciendo su balance a US$ 6,6 billones, el nivel más bajo desde 2020.

Con la nueva disposición, la Fed pondrá fin al ajuste de su cartera de activos a partir del 1° de diciembre, lo que implica un cambio de tono respecto de la etapa de endurecimiento iniciada hace tres años. En otras palabras, el banco central empieza a dejar atrás el “quantitative tightening” y se prepara para un entorno financiero más laxo.

Powell ante un nuevo desafío

Jerome Powell ofrecerá una conferencia de prensa en las próximas horas en Washington, donde se espera que defina el ritmo y la magnitud de los próximos movimientos. Analistas de Bloomberg y JPMorgan prevén que el titular de la Fed mantendrá un tono prudente, buscando contener expectativas de una baja más agresiva.

“El mensaje será de flexibilidad, no de euforia”, resumió un operador de Wall Street.

El mercado, sin embargo, ya descuenta al menos un recorte adicional antes de fin de año, lo que podría empujar al alza los activos de riesgo y presionar a la baja al dólar a nivel global.

Una nueva fase de política monetaria

El giro de la Fed confirma que la etapa de endurecimiento monetario llegó a su límite. Si bien el banco central sigue lejos de una política expansiva plena, el doble recorte consecutivo y el freno al ajuste del balance marcan el inicio de una fase más conciliadora con el crecimiento.

Aun así, la autoridad monetaria enfrenta un desafío doble: contener una inflación que se mantiene por encima del 3% y evitar que la desaceleración del empleo derive en una recesión.

En Wall Street, la reacción inicial fue moderada pero positiva.

Las acciones repuntaron levemente y los bonos del Tesoro a 10 años registraron un descenso en el rendimiento, reflejando expectativas de tasas más bajas hacia adelante.

El dólar, en tanto, mostró una leve corrección a la baja frente al euro y al yen, consolidando la idea de que la era del dinero caro podría estar llegando a su fin.

