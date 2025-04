Sin energía, la balanza tambalea: El superávit depende de Vaca Muerta

Sin embargo, las importaciones retrocedieron 7,9% mensual desestacionalizado en marzo, tras acumular un alza del 21,1% en los tres meses anteriores. En términos de volúmenes, se estima una caída del 9,9% mensual s.e., luego de haber tocado un máximo histórico en febrero.

Esta contracción anticipa un freno en la actividad económica, considerando que la correlación entre el volumen importado y el EMAE ha sido del 93% en las últimas dos décadas.

Energía: El ancla del superávit

En los últimos 12 meses, la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 15.300 millones, equivalente al 2,3% del PBI, mientras que el superávit energético explicó US$ 6.000 millones de ese total (1% del producto). Para lo que resta de 2025, se proyecta que el saldo comercial alcance apenas US$ 4.500 millones, lo que implicaría una caída de US$ 14.400 millones frente al año anterior.

image.png

La clave para evitar un rojo externo será nuevamente el aporte del sector energético, que podría superar los US$ 7.000 millones de superávit.

Sin este componente, la balanza comercial sería deficitaria.

