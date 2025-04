A caballo de la incertidumbre, el oro sigue batiendo sus propios récords

El oro al contado subió 1,7% hasta los US$ 3.385,28 la onza troy. El metal precioso subió 2% a principios de la sesión hasta alcanzar un máximo histórico de US$ 3.395,95. Los futuros del oro en USA subieron 2%, hasta US$ 3.396,60. El oro, considerado un refugio frente a la inestabilidad mundial, ha ganado más de US$ 700 desde principios de 2025. El metal precioso demoró 12 años en pasar de US$ 1.000 la onza troy, en 2008; a US$ 2.000 la onza. Pero su paso a más de US$ 3.000 le lllevó apenas meses.