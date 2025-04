River: La combinación letal de Independiente del Valle que debe controlar

Marcelo Gallardo dejó un palazo para Chiqui Tapia y el arbitraje argentino Marcelo Gallardo prepara una semana intensa

Son 2518 metros sobre el nivel del mar en donde se ubica el Estadio Banco Guayaquil, una pequeña cancha con capacidad para 12.000 personas.

Esa pequeña capacidad habla de la historia de Independiente del Valle, fundado en 1958 y que fue en los últimos años que ha ganado protagonismo en Ecuador y en el continente.

Llegó a la final de Copa Libertadores 2016 (dejando fuera a River y Boca, entre otros), obtuvo la Copa Sudamericana en dos ocasiones (2019 y 2022) y también ganó una Recopa (2023) tras vencer a San Pablo y con Martín Anselmi como entrenador, hoy en el Porto FC.

Altura, falta de aire y tenencia de pelota: River debe saber que Independiente combina la altura con un factor destructivo

Actualmente marcha primero en la Serie A de Ecuador. River tendrá que medirse ante un equipo que está fuerte y dejar atrás el empate vs. Barcelona SC. No será fácil, no solo por la altura sino porque el Negriazul combina eso con un buen trato de pelota. Ese es uno de sus dogmas: imponer condiciones a partir de la posesión.

image.png Paulo Díaz marcó el único gol que tiene River hasta ahora en la Copa Libertadores: fue ante Universitario, de Perú FOTO: (ARCHIVO/@RIVER PLATE)/ NA.

Lo dijo el arquero argentino del conjunto ecuatoriano, Guido Villar. Nacido en Bahía Blanca y surgido de Olimpo, llegó a Independiente del Valle en 2023.

"Estamos acostumbrados a la pequeña ventaja que es la altura", dijo. "Es un equipo que trata de ganarte con la tenencia de balón, entonces capaz vas a presionar, presionás tres veces, te salió mal y ya vas a tirarte atrás porque sentís que te quedás sin aire", explicó.

Sin embargo, también mostró respeto por River: "Todos los equipos están a la altura. Sentís que tenés que ganar porque es un partido que te puede hacer ver demasiado. Todos sabemos lo que es River".

Villar también señaló el poderío físico al que suele estar acostumbrado el fútbol ecuatoriano. "Tienen una facilidad física de correr, meter", dijo. "Todos saben la altura, la corpulencia física, los grandotes que son. Acá en la altura te parás con un 5-3-2 y les cuesta entrar".

