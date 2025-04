"Jorge Mario Bergoglio nunca dejó de ser jesuita"

Varios años después, colaboraba en un programa de noticias durante el siguiente cónclave, cuando la humareda blanca se elevó desde la Capilla Sixtina. Poco después, el camarlengo anunció el nombre del próximo papa: Jorge Mario Bergoglio. Solo recordaba el comentario de mi amigo: "¡Terrible!". Algunos amigos jesuitas asumieron que el papa recién elegido era un exjesuita descontento que estaría decidido a reformar la Compañía de Jesús. (Según la ley eclesiástica, cuando un jesuita es nombrado obispo, queda "liberado" de sus votos religiosos, pero casi todos los obispos —o cardenales— en esta situación se consideran todavía jesuitas).

El hombre que adoptó el nombre de Francisco probablemente era más consciente que nadie de su dudosa reputación en la Compañía de Jesús cuando concedió su primera entrevista a varias revistas jesuitas, entre ellas América, durante el verano posterior a su elección. En declaraciones a Antonio Spadaro, SJ, editor de La Civiltà Cattolica, él comentó sobre su etapa como provincial (N. de la R.: jefe de los jesuitas en un territorio determinado): «Solo tenía 36 años. Fue una locura. Tuve que afrontar situaciones difíciles y tomé decisiones abruptas y por mi cuenta».

Sin embargo, su duradera afinidad con los jesuitas ya se había anunciado. Unos días después de su elección, Francisco realizó un viaje especial para visitar al superior general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, SJ, en la Curia Jesuita, o sede, en Roma. La foto de ambos abrazándose en la entrada de la curia se difundió entre jesuitas de todo el mundo. (También lo hizo el vídeo de Andrea, el amable portero de la curia, quien contó lo nervioso que se sintió cuando el Papa llamó).

adolfo nicolas y bergoglio.jpeg Adolfo Nicolás SJ y el papa Francisco.

Unos días después, se publicó el sello papal del nuevo Papa, con el sello de la Compañía de Jesús en el centro. Así que quedó claro: sigue siendo jesuita.

sello-papa-francisco.jpg Sello del papa Francisco, en el centro de la Compañía de Jesús.

Su identidad jesuita (por usar una palabra que suele usarse para referirse a los ministerios jesuitas) ha sido evidente a lo largo de su papado. Esto también significó que, muchas veces, cuando hablaba o actuaba, jesuitas de todo el mundo decían: «Ah, sí», mientras que otros quizá preguntaban: «¿Qué quiere decir?».

De hecho, muchos de sus críticos no comprendieron su profundo jesuita, lo que contribuyó a que malinterpretaran sus palabras y acciones. Consideremos 3 aspectos de su jesuita.

#1. Lenguaje. Francisco solía hablar en el lenguaje de la espiritualidad jesuita —o, más ampliamente, ignaciana—. Ahora bien, a los jesuitas se les suele acusar (con razón) de actuar como si San Ignacio de Loyola, nuestro fundador, hubiera inventado cosas como la oración y el discernimiento, pero también es justo decir que hay ciertas prácticas que Ignacio y los primeros jesuitas enfatizaron y que se han convertido en sellos distintivos de nuestra espiritualidad.

La primera es la forma de oración, a menudo llamada «contemplación ignaciana», que anima al orante a imaginarse en una escena del Evangelio. Francisco la utilizó repetidamente en sus homilías.

En su primera homilía de Pascua como Papa, usó la palabra clave «imaginar» para ayudar a situar a la congregación en la escena, o «componer el lugar», como diría San Ignacio. «Podemos imaginar sus sentimientos mientras se dirigían al sepulcro», dijo Francisco sobre las mujeres el Domingo de Pascua, «una cierta tristeza, un pesar porque Jesús las había dejado, había muerto, su vida había llegado a su fin. La vida ahora seguiría como antes». De nuevo, esto no es solo una práctica jesuita, sino un sello distintivo de nuestra espiritualidad.

Francisco utilizó la misma técnica en su famosa meditación en la Plaza de San Pedro durante el apogeo de la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando nos pidió que nos imagináramos en la barca con Jesús, en el Mar de Galilea, durante la tormenta. Y en sus encuentros con los pobres, Francisco, en cierto sentido, nos pedía que nos imagináramos como otra persona: un migrante, un refugiado, una persona sin hogar. Su imaginación jesuita fue clave no solo en su predicación, sino también en su invitación a los católicos a identificarse con alguien "en las periferias", como le gustaba decir.

#2. Pobreza. Como el primer miembro de una orden religiosa en ser elegido Papa desde 1831, Francisco fue también el primer Papa desde entonces en hacer voto de pobreza. (Los sacerdotes diocesanos prometen obediencia a su obispo y celibato, y aspiran a una vida sencilla, pero no hacen voto de pobreza). Se habló mucho, por ejemplo, de que no usara los tradicionales zapatos rojos papales, de que viajara en un pequeño Fiat y de que no viviera en el Palacio Apostólico, sino en la relativamente sencilla Casa Santa Marta, una casa de huéspedes. Pero su compromiso con la pobreza iba más allá de un compromiso con la pobreza personal. Era también su compromiso con quienes viven en ella, como declaró poco después de su elección: «¡Cuánto deseo una Iglesia pobre y para los pobres!».

Todos los papas modernos han enfatizado la cercanía de la Iglesia a los pobres y su defensa, basándose en el Evangelio y en las tradiciones de la doctrina social católica. De este modo, Francisco se basaba en el legado de sus predecesores. Pero Francisco hizo de esto un sello distintivo de su ministerio desde el principio. Su primer viaje fuera de Roma fue a la isla de Lampedusa, donde celebró una misa en un barco pesquero que servía de embarcación para migrantes y que se había convertido en altar. La solidaridad con los pobres fue un tema recurrente de su papado.

Pero había otro énfasis en los pobres, quizás más sutil, que pasó en gran medida desapercibido.

En los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, que formaron a Francisco como han formado a innumerables jesuitas, hay una oración peculiar: se le pide al ejercitante que rece por el deseo de seguir a «Cristo pobre». Esto no es simplemente una invitación a vivir con sencillez o pobreza; es también un deseo de ponerse con Cristo que sufre insultos, por un deseo de estar cerca de él. Así que una consecuencia de este énfasis en la pobreza jesuita es la disposición a sufrir insultos, que vimos con frecuencia, ya que Francisco fue insultado como casi ningún Papa moderno lo ha sido, incluso por cardenales, arzobispos y obispos, incluso antiguos colaboradores cercanos. Rara vez respondió. A lo largo de su papado, Francisco abrazó también esta forma más misteriosa y menos comprendida de «pobreza».

bergoglio jesuita.jpg Jorge Bergoglio (izq.), su madre María Regina Sívori (centro) y su padre Mario José Bergoglio, en 1958 en Buenos Aires. FOTO: ARCHIVO/NA

#3. Discernimiento. En el centro de muchas diferencias entre el Papa Francisco y sus críticos no solo estaba una mala interpretación del discernimiento, sino también una subestimación de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Quizás el mayor rechazo a su papado desde dentro de la iglesia ocurrió en este ámbito. El Sínodo sobre la Sinodalidad (además de otros sínodos, como el Sínodo sobre la Familia) fue ferozmente criticado porque este ejercicio de "discernimiento" (una palabra favorita de los jesuitas que connota un estilo particular de toma de decisiones en oración) fue visto como abrir la puerta al "todo vale". En efecto, el argumento era, ¿para qué necesitamos discernimiento cuando tenemos todas las reglas que necesitamos? ¿Para qué discutir temas controvertidos cuando la enseñanza de la Iglesia es clara? Además, ¿no es el discernimiento solo una excusa para hablar eternamente?

Como jesuita, Francisco sabía que no era así. El discernimiento, tal como se describe en los Ejercicios Espirituales , confía no solo en que el Espíritu Santo quiere que tomemos buenas decisiones, sino en que el Espíritu nos ayudará a tomarlas. El Sínodo, en efecto, fue una vivencia de esa convicción: que el Espíritu Santo nos guiará.

El discernimiento también confía en que el Espíritu Santo obra en cada persona y puede obrar a través de cualquiera. Y es aquí, al profundizar, más allá de las diferencias políticas, sociales, eclesiológicas, teológicas e incluso espirituales, donde sus detractores no comprendieron a Francisco. Como exdirector de novicios, director espiritual y superior provincial, Francisco sentía una gran reverencia por la obra del Espíritu Santo en el individuo y en la conciencia individual, porque la había presenciado. Es imposible acompañar a las personas como director espiritual y no salir con una reverencia por la actividad misteriosa, extraña e incluso desafiante del Espíritu Santo en cada persona. Entonces, ¿por qué no querer escuchar la voz del Espíritu en el pueblo de Dios? Así pues, lo que a los detractores les parecía un «todo vale», era en realidad reverencia por el Espíritu.

Esto también toca cuestiones de conciencia. Dos áreas en las que Francisco experimentó una fuerte oposición estaban relacionadas con asuntos de conciencia. La primera fue su insistencia en «Amoris Laetitia» (en una nota a pie de página) en que los católicos divorciados y vueltos a casar podían consultar a sus pastores y luego a sus conciencias sobre la recepción de la Comunión. Esto causó gran revuelo y, en algunos lugares, indignación. El respeto a la conciencia es parte constitutiva de la enseñanza católica, al igual que la reverencia al Espíritu en ella. «La conciencia es el núcleo más secreto y el santuario del hombre. Allí está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más profundo de su ser», escribieron los obispos del Concilio Vaticano II en «Gaudium et Spes».

Pero si hubiéramos escuchado a los críticos de Francisco, habríamos pensado que había hecho un pacto con el diablo.

Lo mismo ocurre con sus 5 palabras más famosas: "¿Quién soy yo para juzgar?". Inicialmente, esta pregunta se refería a la experiencia de los sacerdotes homosexuales, y posteriormente la amplió a todas las personas homosexuales. De nuevo, se trataba de confiar en la conciencia de una persona. Y, de nuevo, enfureció a algunos.

Una parte importante del discernimiento, por supuesto, es escuchar. ¿Cómo se podría discernir la acción del Espíritu Santo si no se escucha? Por eso, a lo largo de su papado, Francisco escuchó a grupos que a veces sentían que no tenían voz en la Iglesia. Quizás lo más sorprendente, tal como informó Outreach (N. de la R.: Medio vocero del LGBTQ+ católico), fue que él se reunía regularmente con católicos transgénero de todo el mundo. Escuchar significa escuchar especialmente a aquellas personas cuyas voces no suelen ser escuchadas.

A título personal, durante las veces que me reuní personalmente con Francisco (además de contar con uno o dos traductores), me fue fácil hablar con él en el "lenguaje" de un jesuita. Sabía que podía hablar con libertad no solo de temas generales como los Ejercicios Espirituales, el discernimiento y la contemplación ignaciana, sino también que si mencionaba mi retiro anual de 8 días, mi provincial o mi tercianía, él sabía exactamente a qué me refería. Una vez me preguntó cómo me había ido en mi último retiro y, al contárselo, sentí que le hablaba más a un director espiritual jesuita que a un Papa.

En resumen, Francisco asumió el papado como jesuita, gobernó como tal y murió como tal. Comprenderlo era recordar que era jesuita. Y malinterpretarlo era olvidar que lo era.

