El Destape denunció agresión a Roberto Navarro: "El ataque estuvo inspirado por Milei"

"Lo golpearon desde atrás, está muy dolorido, con señales visibles en su rostro de esta agresión", concluyó, prometiéndole a la audiencia que la mantendrán al tanto de la evolución de Navarro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1913732181505036715?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1913732181505036715%7Ctwgr%5E91af43c8df3bca14c7b4916f72c3e0db5b824fd5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fconurbano%2Fjavier-milei-volvio-arremeter-contra-la-prensa-y-pidio-odiar-mas-periodistas-n5415436&partner=&hide_thread=false PERIODISTA MENTIROSOS

Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza.

Me equivoqué. Me quedé corto.

Se han superado diciendo que amenacé al campo y se fueron al carajo… — Javier Milei (@JMilei) April 19, 2025

Por otro lado, el periodista del medio Ari Lijalad manifestó en su cuenta de X (ex Twitter): "Hoy es a Navarro, mañana a cualquier periodista que diga lo que este Gobierno quiere silenciar. Y, una vez más, es el resultado de difundir el odio y tratar de virus a exterminar a los que piensan distinto".

¿Hasta cuándo, Presidente? ¿No piensa parar con esta incitación a la violencia? Hágase responsable ¿Hasta cuándo, Presidente? ¿No piensa parar con esta incitación a la violencia? Hágase responsable

¿Falso vivo? Luis Majul presentó "pruebas" (y duro cruce con Roberto Navarro)

El martes 4 de marzo, Majul dedicó gran parte de su programa radial en El Observador para embestir contra su par de El Destape, quien fue uno de los que más cuestionó su entrevista con el Presidente emitida dos días antes en La Cornisa. En aquel momento, Navarro brindó datos que comprobarían que la misma no fue en vivo, tal como se 'vendió'.

A saber: que en ningún momento el periodista dijo la hora, que Milei retuiteó durante el reportaje, que no hizo el clásico pase entre programas con José del Río, y que Majul tenía una corbata diferente (y más barba) que en el video anunciando que "en minutos nada más" estaría con el Presidente.

Por su parte, como parte de las "pruebas" de que la entrevista no fue grabada, sino en vivo, Majul primero mostró una foto del control donde aparece la hora. También aportó una foto tomada por Lilia Lemoine, con la "geolocalización". No es que uno desconfíe de todo, pero es sabido que las imágenes pueden ser retocadas digitalmente de una manera muy simple...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Observador1079/status/1896926112061751801?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1896927308952510496%7Ctwgr%5E9313034d0c10ece201a3b1d507e1e05a3827ee63%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ffalso-vivo-luis-majul-presento-pruebas-y-duro-cruce-navarro-n596897&partner=&hide_thread=false “Roberto Navarro, quiero que pidas disculpas”: @majulluis demostró que la nota a Milei en La Cornisa fue en vivo y quiso ‘poner en evidencia a estos truchos’ que piensan con ‘cabeza de chorro y delincuente’.



Con @LuisGasulla | #ElpasedelosLuises https://t.co/EWkzM7v8HC pic.twitter.com/d6Js3Ywh6n — El Observador 107.9 (@Observador1079) March 4, 2025

Luego, el periodista defendió el cambio de corbata y dijo:

Si yo quiero vender la entrevista en calzoncillos y digo 'En minutos voy a entrevistar al Presidente', ¿por qué no me puedo cambiar? ¿Está mal? Si yo quiero vender la entrevista en calzoncillos y digo 'En minutos voy a entrevistar al Presidente', ¿por qué no me puedo cambiar? ¿Está mal?

Y agregó sobre el video donde se lo observaba con otra prenda: "Fue subido el jueves por la gente de las redes sociales de La Nación, 'vendé que en instantes vas a hacer la entrevista porque la vamos a poner en minutos'. Qué importa. La entrevista fue en vivo, caras de zapatos, cómprense una vida, no sean mentirosos, no sean truchos, no sean mecheritos"

En otro tramo del programa, Luis Majul apuntó directamente contra su colega, con nombre y apellido: "Las cosas que hacés vos Roberto Navarro, yo no las hago. Las cosas que haces vos y que bordean el delito, cuando no son un delito, yo no las hago, vos las hacés, por eso pensás con esa cabeza de chorro y de delincuente".

"Como vos mentís crees que todos mienten", siguió. Y completó: "Quiero verte pedir disculpas, a vos y a toda la bandita que labura con vos".

