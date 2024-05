Sonríe Roberto Navarro: El Destape se amplía y lanzó FM

Roberto Navarro explotó y acusó a La Cámpora de tener acuerdos con Milei: "No me voy a dejar apretar"

El ex C5N tuvo un brutal arranque contra La Cámpora y la pelea sigue escalando increíblemente. El periodista tildó a la agrupación de estar aliada con Javier Milei y también los acusó de querer bajar a El Destape. El comunicador fue contundente y les dijo todo lo que pensaba.

"Yo voy a hacer un comentario sobre La Cámpora. Yo ya les conté que La Cámpora hace poco tiempo fue a Telecentro a pedir que nos saquen de la cablera porque están molestos por nuestras opiniones", sostuvo el comunicador en su editorial. Pero eso no fue todo y siguió sacando los trapos al sol.

"Cuando fue lo de Telecentro lo conté y después empezaron operaciones de La Cámpora con Clarín, con el que tienen muy buena relación. Los capos de la agrupación se reunieron con el directos de institucionales hace poco tiempo. Operan notas y atacan a El Destape, es la tercera vez y nunca contesté. ¿No les da vergüenza hacer notas en Clarín contra El Destape?", soltó furioso.

Embed - Roberto Navarro contra La Cámpora

Además, Navarro puso sobre la mesa un supuesto acuerdo entre la agrupación y el actual presidente, Javier Milei: "La Cámpora también tiene medios con los que se quedó, que Milei tolera que los tenga. Tiene una radio que pagan los sueldos en negro y en efectivo. Me da vergüenza que un peronista pague los sueldos en negro y en efectivo. ¿Me pregunto de qué delito sale la plata negra?, ¿de las cajas que les dejó Milei?, ¿por qué se las dejó Milei?, ¿cuál es el acuerdo? Me tienen los huevos llenos, si no me dejé apretar por Macri no me voy a dejar apretar por ustedes".

Me tienen los huevos llenos, si no me dejé apretar por Macri no me voy a dejar apretar por ustedes Me tienen los huevos llenos, si no me dejé apretar por Macri no me voy a dejar apretar por ustedes

------

Más contenido en Urgente24:

¿Fin del ajuste? TV Pública prepara nuevos programas para el segundo semestre

Cynthia García estalló contra Eduardo Feinmann y él la liquidó: "No te vi llorar..."

Reapareció Julio De Vido y le reclamó a Cristina Kirchner que se haga cargo del peronismo