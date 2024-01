Embed - ¡SE RE PICÓ! NAVARRO HABLÓ DE MORENO en el pase y se armó revuelo

"No pongan otro loco ahora, aunque sea peronista es loco igual. Empecemos a buscar gente racional (...) No pongamos más locos, por favor. Porque después la gente se muere de hambre, se muere por no tener remedios. Ven a uno que pega cuatro gritos y 'Ah, me gusta el que grita más'. Yo también grito y no quiero ser Presidente", introdujo Navarro.