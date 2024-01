¿Robo a Futurock? Jonatan Viale no debutó en TN y ya hay polémica

Sin embargo, el problema radica en que Futurock no registró nunca el nombre del ciclo como propio, cosa que sí hizo Artear pocos días atrás. Debido a esto, no hay ninguna medida legal que puedan llevar a cabo, más allá de apelar a la buena voluntad del ex conductor de +Realidad y de los decisores de TN.

De todos modos, todo parece indicar que Viale se dio por aludido, puesto que eliminó el video promocional una vez que el revuelo tomó fuerza. Por lo pronto, Sued indicó que su par de Todo Noticias lo llamó para disculparse por lo ocurrido y le aseguró que él no estaba al tanto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TeleBizarra/status/1752695611579887765&partner=&hide_thread=false Disputa entre Futurock y TN por el nombre del nuevo programa de Jonatan Viale.



Lo habrá pensado primero Futurock pero no lo registró, y adivinen quién sí lo hizo hace pocos días... https://t.co/aXWaqZAnH3 pic.twitter.com/kRaqw5EuVo — TeleBizarra (@TeleBizarra) January 31, 2024

Quedará por verse entonces si habrá alguna modificación en el nombre del programa, cuya fecha de estreno tentativa sería el jueves 15 de febrero.

Jonatan Viale reclutó a una ex panelista de Diego Sehinkman

La llegada de Viale a TN fue vinculada con la salida de algunos panelistas del ciclo Sólo una vuelta más encabezado por Diego Sehinkman. Sucede que, según el conductor, puesto que el horario de su envío se acortó a una hora el mismo debía prescindir de parte de su equipo.

Sin embargo, Cecilia Boufflet, una de las columnistas a quien no le habían renovado su contrato en el programa del también psicólogo, fue convocada por Viale para que se sume a su nuevo proyecto.

De este modo, la especialista en economía se sumará al ciclo de Viale, el cual se estrenará en el mes de febrero, y compartirá también con Nicolás Wiñazki, aunque podrían sumarse otros periodistas.

image.png Cecilia Boufflet.

