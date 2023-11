Juicio millonario: Jonatan Viale chicaneó a Tinelli otra vez

Desde el lado de Marcelo Tinelli dijeron: "Marcelo efectivamente inició una demanda. A la primera audiencia de conciliación, Viale no fue. Y ahora no queremos conciliar, vamos a juicio directo".

"Pedimos una fortuna sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la Casa Garrahan, porque por suerte Marcelo no necesita de ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir. No se merece que le diga cómplice, corrupto ni socio de los narcos" sentenció.

Mientras que, el abogado de Viale dijo: "Lo que entiendo que pasó es que han notificado de esta audiencia de conciliación al viejo domicilio de la mamá de Jonatan. Nunca llegó la notificación y por eso no nos enteramos".

