Napoleón: Parece el Joker, pero es un desastre de casi 3 horas 

La cinta pareciera querer abarcar toda su vida —y cuando digo “toda” digo “toda”, “todísima”—, sin desarrollar ninguna por completo y dejar varios cabos sueltos, además de las inexactitudes históricas: no vienen al caso para esta crítica. Quiero decir, si vas a abrir subtramas, cerralas, no las dejés abiertas. Por ejemplo, ¿qué pasó con su relación con los hijos de Josephine? ¿Qué pasó con el hijo de Napoleón? ¿Qué consecuencias tuvo su derrota en Waterloo más allá del exilio?

image.png

Salí del cine con sensaciones negativas y una experiencia… aburrida. No la volvería a ver. Ni creo que lo haga. La película dura más de tres horas, pero se siente como una eternidad. Los diálogos son planos, las escenas de acción son escasas y mal filmadas, y la narrativa es confusa y saltarina. No hay emoción, ni tensión, ni humor, ni drama. Solo hay una sucesión de hechos inconexos que no logran captar la atención del espectador.

Malas actuaciones, pero una sola virtud

Tampoco me gustó Joaquin Phoenix, el actor que interpreta a Napoleón. Pareciera interpretar al Joker más que al emperador francés. No le veo el parecido físico, ni el carisma, ni la personalidad. Su actuación es exagerada, forzada y poco creíble. No transmite la autoridad, la inteligencia, ni la ambición que caracterizaron a Napoleón. Es una lástima, porque Phoenix es un gran actor, pero en esta película no lo demuestra.

Eso sí: Vanessa Kirby se pone la película a los hombros. La actriz que interpreta a Josefina, primera esposa de Napoleón, es lo único rescatable de este desastre cinematográfico. Su belleza, su elegancia, su expresividad y su química con Phoenix son notables. Su personaje es el más interesante y complejo de la película, y el único que genera algo de empatía.

image.png

Me quedo con la idea de que Ridley Scott desperdició un manso pedazo de costillar a la parrilla. Y, entre tanta costra chamuscada, encontrás algún que otro pedacito apetecible de carne.

