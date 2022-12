Primera imagen de Joker 2, será un musical oscuro y demente

Nadie sabe qué ocurrirá ni cuál será el conflicto principal. El único dato relevante hasta el momento es que Lady Gaga interpretará a Harley Quinn, el interés amoroso del Joker. Además de que será la primera película de todo DC, y del subgénero de superhéroes en general, que será un musical de principio a fin. Emulará recientes éxitos como La La Land en la que trama, personajes y situaciones musicales estuvieron de la mano de principio a fin.

Eso sí, con un condimento mucho más oscuro.

Zazie Beetz, quien interpretó a Sophie Dumond en la primera película de Joker, está lista para repetir el papel. Hasta ahora, además de Phoenix, Beetz es el único miembro del reparto que regresa. En los últimos meses, Brendan Gleeson, Catherine Keener y Jacob Lofland se han unido a Joker 2 en papeles no revelados.

Con ambientación musical y una gran estrella en Lady Gaga como la última versión live-action de Harley Quinn, Joker: Folie á Deux tendrá muchas expectativas que cumplir. Y no es para menos. A pesar de que muchos han dicho que Joker no necesitaba una secuela, este intento de desarrollar la franquicia es original, ya que parece un cambio importante que podría impulsar a la franquicia (y al mundo de DC) a nuevos y emocionantes direcciones. Dado que ya comenzó la filmación, es probable que no pase mucho tiempo hasta que comiencen a aparecer fotos y videos, incluido cómo se verá Harley Quinn de Lady Gaga en Joker: Folie á Deux .

Sobre el título. 'Joker: Folie A Deux', procede de un trastorno psicótico que hace referencia a la locura simultánea en la que la distorsión de la realidad es experimentada por más de una persona al mismo tiempo.

