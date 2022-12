Avatar 2 rompió la crítica, 'la mayor épica de la historia'

image.png

El verdadero desafío es la taquilla

Los últimos dos estrenos de películas de James Cameron se convirtieron en las película más taquillera de todos los tiempos, pero gracias a un presupuesto masivo para Avatar: The Way Of Water, hay preocupaciones sobre la capacidad de la película para generar ganancias. Puede ser una secuela de la película más taquillera de todos los tiempos, pero al llegar 13 años después en un entorno de taquilla posterior a COVID.

Otro gran impacto es la taquilla china. A diferencia de la mayoría de los otros grandes éxitos de taquilla de los últimos años, Avatar: The Way of Water en realidad se estrenará en China, donde la película original obtuvo una parte considerable de su taquilla.

Por ende, la película debe cruzar muchísimos obstaculos para recuperar la inversión y convertirse un exito: China, por un lado, el público general internacional, por el otro. ¿Qué tan bien le irá? ¿Qué tanto conseguirá su objetivo? Vale destacar que, de ser así, James Cameron anunció hasta cinco películas más.

