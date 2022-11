Avatar 2: Todos los elementos para ser un fracaso

No obstante, es probable que a estas alturas Cameron ya tenga mil estudios de mercado en su escritorio, y pueda hacerse una idea aproximada de cuál promete ser la respuesta del público.

Por lo pronto, el laureado director dio con una sorprendente solución para que sus grandes aspiraciones visuales en lo referente al uso del 3D no causasen un daño irreparable a la saga.

avatar-2-sentido-agua-estreno-disney-plus-1661339735.jpg Avatar 2 parece haber atravesado grandes peripecias para salir a la luz en su forma final: De película espacial al mundo subacuático pasó de todo

Pero esta clase de comentarios o afirmaciones huele más a un intento de que los fans de Avatar hagan ruido para que su éxito sea mayor que a cualquier otra cosa, pues el propio cineasta anunció hace un par de meses el inicio del rodaje de Avatar 4.

Avatar 2: La pelicula que no fue posible, descartada a la basura

La secuela de Avatar en un principio, iba a distar mucho de los lechos marinos, pues se iba a realizar en el espacio. Pero tras un año de rodaje y un borrador de guión de más de 100 páginas, James Cameron dio marcha atrás en el proyecto, para luego idear la versión que está siendo publicitada.

En conversación con Total Film, el propio Cameron dio los detalles sobre esa secuela cancelada, ese borrador que acabó en la basura. Se llamaba Avatar: The High Ground, y pintaba a ser una dirección interesante para la franquicia:

Estaba trabajando con un equipo de guionistas. Teníamos muchas ideas. Seguimos tratando de acorralarlo en una caja y nunca encajaba del todo. Entonces, en cierto punto, dije: 'Simplemente lo terminaré y veré si es una película'. Lo hice. Salió, creo, en 130 páginas. Fue como, 'Hombre, esta es una gran historia. Esto es una gran lectura'. Estaba trabajando con un equipo de guionistas. Teníamos muchas ideas. Seguimos tratando de acorralarlo en una caja y nunca encajaba del todo. Entonces, en cierto punto, dije: 'Simplemente lo terminaré y veré si es una película'. Lo hice. Salió, creo, en 130 páginas. Fue como, 'Hombre, esta es una gran historia. Esto es una gran lectura'.

Pero Cameron explicó las razones por las que esta secuela nunca vio la luz como producto cinematográfico, en palabras que sólo él comprende porque es el creador de la saga:

'Avatar: The High Ground' fue eliminada porque faltaba uno de esos elementos críticos sobre las secuelas, que es que no ahondaba lo suficiente en lo inesperado. Tampoco jugó lo suficiente con las reglas de ‘Avatar’, que es conectarnos con el mundo de los sueños, ese que tiene un componente espiritual que ni siquiera podemos cuantificar con palabras. Cumplía con todas las demás casillas, pero no con esa. 'Avatar: The High Ground' fue eliminada porque faltaba uno de esos elementos críticos sobre las secuelas, que es que no ahondaba lo suficiente en lo inesperado. Tampoco jugó lo suficiente con las reglas de ‘Avatar’, que es conectarnos con el mundo de los sueños, ese que tiene un componente espiritual que ni siquiera podemos cuantificar con palabras. Cumplía con todas las demás casillas, pero no con esa.

Aunque más allá del espectáculo visual, Avatar es una sobrevalorada Danza con Lobos, pero parece que Cameron no lo vio claro, y la audiencia se dejó llevar por la fantasía visual, mientras que ahora en El sentido del agua (The Way of Water) se aboga por las escenas submarinas. Sin embargo, The High Ground llevaba al público al espacio, a las alturas, y a la gravedad cero:

Hay algunas cosas geniales. Quiero decir, tienes a los Na’vi peleando con arcos y flechas en gravedad cero. Quiero decir, Quiero ver esa película. Pero simplemente no logró lo suficiente con la historia general y los objetivos temáticos que tenía en mente. Hay algunas cosas geniales. Quiero decir, tienes a los Na’vi peleando con arcos y flechas en gravedad cero. Quiero decir, Quiero ver esa película. Pero simplemente no logró lo suficiente con la historia general y los objetivos temáticos que tenía en mente.

Avatar se expande: Videojuegos y novela gráfica en desarrollo

Pero no todo está perdido para esta secuela descartada, puesto que Cameron confirmó que se la ofrecerán a las audiencias en forma de novela gráfica, que saldrá a la venta el 6 de diciembre, como parte de un proyecto para diversificar la franquicia:

Lo estamos convirtiendo en una novela gráfica de 'Dark Horse'. Así podrás ver la batalla intermedia que tuvo lugar entre la película uno y la película dos. Lo estamos convirtiendo en una novela gráfica de 'Dark Horse'. Así podrás ver la batalla intermedia que tuvo lugar entre la película uno y la película dos.

El futuro de la serie en cines también se dejará notar en videojuegos. Ubisoft está trabajando en expandir el universo de la saga con Avatar: Frontiers of Pandora, una aventura de acción en primera persona, mientras que para móviles, también está anunciado Avatar: Reckoning, un prometedor RPG de acción.

Desde luego, ya sabemos la cuenta corriente que más va a engordar este fin de año, y no sólo con el estreno de Avatar: El sentido del agua este 16 de diciembre.

Más contenido en Urgente24:

¿Quién tiene la bomba? ¿Cristian Ritondo o Sergio Massa?

Trenes Argentinos vs. JXC: Guerra de videos en redes

Vecinos corrieron a palazos a piqueteros: "Así se extirpa el cáncer de este país"