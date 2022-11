Ante esta situación, comentó que el grupo de integrantes que residen en Garuhapé y pertenecen a la agrupación se presentó anteriormente para solicitar una colaboración económica para los merenderos del lugar y un espacio para una huerta. “Los atendí personalmente en mi despacho”, precisó a radio República.

https://twitter.com/misionescuatro/status/1589743358628757504 Garuhapé: vecinos evitaron que piqueteros tomen la municipalidad pic.twitter.com/g3Jyc3N7Ez — Misiones Cuatro (@misionescuatro) November 7, 2022

Sin embargo, Schmied explicó que algunas exigencias no fueron tomadas en cuenta ya que, en el caso de los merenderos, la localidad ya cuenta con establecimientos municipales donde se realizan esta actividad de lunes a viernes. Cabe señalar que este trabajo se realiza en el marco del Programa de Emergencia Alimentaria de la Nación.

Misiones Online agregó que, finalmente, la Policía los localizó y con móviles fueron retirados del pueblo, en resguardo de su integridad física, siendo luego recogidos por vehículos particulares del mismo movimiento al que responden.

En Garuhapé tenemos un grupo de vecinos que está cansado que le corten las rutas y les tomen las avenidas, al primer bombo que suena reaccionan. No hablamos de violencia. El MTR afirmaba que no se irían del edificio hasta no ser escuchados y los vecinos no quieren que les tomen las avenidas y rutas En Garuhapé tenemos un grupo de vecinos que está cansado que le corten las rutas y les tomen las avenidas, al primer bombo que suena reaccionan. No hablamos de violencia. El MTR afirmaba que no se irían del edificio hasta no ser escuchados y los vecinos no quieren que les tomen las avenidas y rutas

https://twitter.com/misionescuatro/status/1589743907503747072 Garuhapé: vecinos evitaron que piqueteros tomen la municipalidad pic.twitter.com/9QKBSzkUSf — Misiones Cuatro (@misionescuatro) November 7, 2022

A raíz del hecho informado –pese a los forcejeos entre manifestantes y vecinos autoconvocados- no se tomó conocimiento de personas lesionadas.

En cuanto al personal Policial actuante, ninguno sufrió lesión, como así tampoco se registraron daños en los móviles.

https://twitter.com/misionescuatro/status/1589743727417098240 Garuhapé: vecinos evitaron que piqueteros tomen la municipalidad pic.twitter.com/PwjcKeal4G — Misiones Cuatro (@misionescuatro) November 7, 2022

Más contenidos en Urgente24

Efecto Javier Milei: Argentina gira a la derecha y repudia el "FdT comunista"

Flybondi y JetSmart se unen contra Aerolíneas Argentinas

Dakota Johnson marca la cancha a Chris Martin en Argentina

Efecto Gran Hermano: Ni Tinelli cree en su éxito en El Trece

Cómo mirar gratis El Encargado, de Guillermo Francella