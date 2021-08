River Phoenix: Un mito que sigue vivo

Después de su estancia en Puerto Rico, se trasladaron a Venezuela, donde nació Liberty Bottom. La familia no recibió apoyo financiero del grupo religioso y vivían en pobreza. River tocaba la guitarra y cantaba junto a su hermana Rain a menudo en las esquinas por plata y comida para ayudar a su familia.

El culto practicaba “Flirty Fishing”, que consiste en una forma de prostitución religiosa. Los padres de River Phoenix se opusieron a esta práctica y abandonaron el grupo con el tiempo.

Quedaron bajo la tutela de Stephen Robert Wood, un cura católico, en una iglesia de Venezuela. Fue durante los últimos años en América del Sur cuando toda la familia Phoenix se volvió vegana. Fueron impulsados por River y Joaquin que quedaron espantados al ver los métodos de los pescadores locales para matar a sus presas.

En 1978 la familia regresó a Estados Unidos escondida en un barco de cargamento. Después de su llegada, se mudaron con los abuelos maternos a Florida. En 1979 la familia cambió oficialmente su apellido al de Phoenix, por el ave mítica que renace de sus propias cenizas, simbolizando un nuevo comienzo.

Durante su estancia en Florida, los niños de la familia Phoenix se convirtieron en artistas experimentados, ganándose al público con el canto de River y Rain en concursos de talento y ferias.

image.png La familia Phoenix

Comienzo en la actuación

River Phoenix comenzó su carrera como actor en un programa de televisión llamado Fantasy, donde cantó junto a su hermana Rain.

Dos años después actuó en la serie de la NBC “Seven Brides for Seven Brothers”. Esta finalizó en 1983 y Phoenix posteriormente apareció en el telefilme "Celebrity". A pesar de que en la película solamente aparece en la pantalla cerca de diez minutos, su personaje desempeña un rol muy importante en la trama.

Posteriormente actuó en “The Riddle of Dyslexia”, donde encarnó a un joven con dislexia. Su papel en esta serie fue aclamado por la crítica y lo contrataron casi de inmediato para el papel protagonista en su próxima película para la televisión. “Surviving: A Family in Crisis” fue su última actuación en televisión antes de aparecer en el cine.

Stand By Me (1986) de Rob Reiner, fue la película que le dio a River Phoenix relevancia pública. A principios de 1989, fue nominado al Oscar como Mejor actor de reparto y recibió el honor de Mejor actor de reparto de la National Board of Review por su papel en "Running on Empty". En ese año también interpretó a un joven Indy en “Indiana Jones y la última cruzada”.

image.png River en Stand By Me (1986) de Rob Reiner

River Phoenix conoció al actor Keanu Reeves mientras este estaba filmando Parenthood. Los dos actuaron juntos por primera vez en "I love you death" y más tarde en la película de Gus Van Sant, "My Own Private Idaho".

Por su rol, River Phoenix ganó el reconocimiento como “Mejor actor” en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la Sociedad Nacional de Críticos de Cine y los Independent Spirit Awards. La película y su éxito consolidó la imagen de River como un actor con potencial de líder.

image.png Keanu Reeves y River Phoenix.

La última noche

30 de octubre de 1993, River Phoenix iba a tocar en vivo con su amigo cercano “Flea” de los Red Hot Chili Peppers, en The Viper Room. Un club nocturno de Hollywood, cuyo copropietario era en ese momento el reconocido actor Johnny Depp.

Joaquin Phoenix, Rain Phoenix y Samantha Mathis (la novia de River en ese momento), junto a los músicos John Frusciante, Gilby Clarke, Tommy Lee, John Corabi, Dave Navarro y Gibby Hayness, estuvieron presentes en la escena de la muerte de Phoenix.

El actor comenzó a sentirse mal y se desplomó en la acera cerca de la discoteca. Su hermano Joaquin presenció todo y llamó a la policía. River comenzó a tener convulsiones pero murió en el hospital por "intoxicación de drogas múltiple y aguda", con sustancias como cocaína y morfina, según informó la Policía Judicial de Los Ángeles.

Fue declarado muerto en la mañana del 31 de octubre de 1993, a la edad de 23 años.

image.png El Viper Room donde murió River a los 23 años

River Phoenix está considerado como uno de los actores jóvenes más influyentes y significativos de los 80 y los 90. En el día de hoy, hubiese cumplido 51 años. Joaquin, quien recientemente ha sido padre, bautizó a su hijo como River en honor a su hermano.

River sigue presente tanto en la industria como en sus fans y familiares.