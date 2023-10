Roberto Navarro aseguró: "Se termina LN+, los echan a todos"

"Macri había alquilado el canal. Bueno, no renueva Macri, aparentemente no quiere gastar ese dinero, piensa que ya no es necesario. No renueva, así que ya están buscando laburo todos", sostuvo el periodista. En efecto, LN+ había alineado su programación a una eventual candidatura del ex Presidente, la cual finalmente no ocurrió.