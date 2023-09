Roberto Navarro se despide del kirchnerismo: "No existe más"

Estas reflexiones de Navarro fueron en compañía de Adrián Murano, quien sacó a colación el ejemplo de Lula en Brasil, destacando que su movimiento aún continuaba con vida puesto que él es no sólo la figura central, sino el propio candidato. En este sentido, deslizaron una sutil crítica hacia CFK por no ser ella quien se presenta a elecciones.

image.png CFK durante su último discursa en la UMET.

"A mí me hubiera gustado que el kirchnerismo hubiera seguido existiendo, pero no existe más", lanzó con dureza en otro momento del pase.

"Los que escuchan saben lo que he puesto yo de mi salud, de mi familia para defender este proyecto, entonces uno tiene determinadas expectativas. Entonces hay momentos que yo digo: '¿Cómo yo soy kirchnerista? Si el kirchnerismo vive nada más que en ese discurso, no existe más'", afirmó

Para qué ser kirchnerista si sólo está ahí, un canto a la nostalgia es eso, es algo que no existe. Lo que está diciendo Cristina en la realidad no está, no está en el presente ni es una propuesta del futuro candidato Presidente Para qué ser kirchnerista si sólo está ahí, un canto a la nostalgia es eso, es algo que no existe. Lo que está diciendo Cristina en la realidad no está, no está en el presente ni es una propuesta del futuro candidato Presidente

"Ahora, vos acumulás votos con ese discurso, con gente que la quiere, y se los das a una persona que piensa distinto. Y esta es la tercera vez que se hace. Entonces, es hora de que alguien lo diga", concluyó

--------

