"Hay eventos que le ocurrieron a otros países y en esos países no pasó lo mismo. Ni con la guerra, ni con la pandemia, ni con la sequía. Acá al lado, Brasil tuvo sequía y sin embargo su inflación no pegó. El mundo entero tuvo la guerra. Ucrania que tiene metida la guerra, la invasión, no tuvo el problema económico que tuvo la Argentina porque ustedes, el gobierno es un mamarracho", insistió Feinmann, mientras que el director del BCRA lo acusó de "confundir al que nos escucha".

image.png Agustin D'Attellis, director del BCRA.

"Este Gobierno nos tomó de pelotudos cuatros años. Tratá ahora de que se están yendo de no seguir tomándonos de pelotudos. Te lo digo como representante de Gobierno que está sentado acá", respondió Feinmann, a lo que el funcionario espetó:

Me invitaron para explicar qué es lo que está pasando con la economía. Me estás preguntando, te estoy explicando cómo funciona, cómo son los procesos y por qué las cuestiones están concatenadas una con otra. No es una excusa. No te estoy justificando por qué tenemos esto. No te gusta la explicación. Y eso es por que estás nervioso. Por eso agredís Me invitaron para explicar qué es lo que está pasando con la economía. Me estás preguntando, te estoy explicando cómo funciona, cómo son los procesos y por qué las cuestiones están concatenadas una con otra. No es una excusa. No te estoy justificando por qué tenemos esto. No te gusta la explicación. Y eso es por que estás nervioso. Por eso agredís

"Estamos frente a un final de era gracias a Dios, es un final de era del cuál vos participaste cuatros años. Y también estuviste durante los cuatro años anteriores", devolvió Feinmann, a lo que D'Atellis contestó ninguneándolo: "Dale, sacate la bronca".P Pero el conductor no se achicó:

Yo no odio a nadie, no te odio a vos, no odio a Cristina Kirchner. Soy vehemente. Ustedes crearon una altísima inflación, destruyeron la economía. Te tenés que avergonzar Yo no odio a nadie, no te odio a vos, no odio a Cristina Kirchner. Soy vehemente. Ustedes crearon una altísima inflación, destruyeron la economía. Te tenés que avergonzar

"Bueno. Lo que más me importa es que te sientas feliz", sentenció irónico Feinmann sobre el fina de la entrevista. "Si, estoy feliz. Bueno, no del todo porque River quedó afuera de la Copa Libertadores", se sinceró D'Atellis. "Lo único que me importa es eso. Que esté tranquilo. Yo soy feliz. Me hubiera gustado que el pueblo argentino también sea feliz y que no lo destruyeran como lo destruyeron ustedes. Yo te cuento lo que siento, soy políticamente incorrecto", cerró el periodista.

NAVARRO REVELA OPERACIONES DENTRO DE UP "Están dejando solo a Massa y juegan para Milei?"

En el caso de Navarro, su arrebato surgió durante su editorial. En medio de su exposición, reflexionó: "Lo de los periodistas es aterrador, sinceramente. O sea, no se van a solucionar los problemas de Argentina mientras vos tengas todavía cierta parte de la posición y los medios, esos medios que cenan con vos, diciendo semejante cantidad de barbaridades. Es muy difícil formar opinión en un país donde se miente todo el tiempo".

En este contexto, uno de los panelistas del ciclo trajo a colación las versiones de que la compañera de fórmula de Javier Milei gestionó las visitas a Jorge Rafael Videla durante su prisión domiciliaria y que, pese a que está dando notas a diario con diferentes medios, nadie le pregunta acerca de la veracidad de esto. Entonces Navarro estalló:

Jonatan Viale dice: 'La tenemos a Victoria Villarruel, un lujo. Un lujo realmente, Victoria, es un lujo para mí tenerte'. ¿Un lujo? Hijo de puta. Defensora de genocidas, tiraban gente de los aviones, se afanaban a los bebés, se violaban a las mujeres. Poné música, Viale. Sos un atorrante, mal tipo, porquería. Por lo menos preguntale. 'Un lujo', le dice Jonatan Viale dice: 'La tenemos a Victoria Villarruel, un lujo. Un lujo realmente, Victoria, es un lujo para mí tenerte'. ¿Un lujo? Hijo de puta. Defensora de genocidas, tiraban gente de los aviones, se afanaban a los bebés, se violaban a las mujeres. Poné música, Viale. Sos un atorrante, mal tipo, porquería. Por lo menos preguntale. 'Un lujo', le dice

"En el momento en que vos la tratás así le estás dando lugar. Y esa persona, guarda. Si gana Milei puede quedar ella. Porque Milei es un insano, pero ella no. Le van a hacer un juicio político a Milei y va a quedar ella. Y Milei el primer día le da, ya lo dijo, el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas. En anos de una cómplice de Videla, de genocidas", agregó.

image.png Villarruel ha sido acusada de negacionista de la última Dictadura Militar en varias ocasiones.

"Estamos hablando de cosas gravísimas, de un drama terrible. Esta gente es cómplice. Ella es parte y los periodistas que la entrevistan de esa manera son cómplices. Ya han sido cómplices de las peores miserias de este país. Han hecho campaña contra la cuarentena, contra la vacuna, han hecho causas contra dirigentes populares, persiguen a los sindicalistas", afirmó.

Son la peor mierda de a historia de este país, son todos esos periodistas. Viale, Feinmann, Majul. Son la peor mierda de la historia de este país Son la peor mierda de a historia de este país, son todos esos periodistas. Viale, Feinmann, Majul. Son la peor mierda de la historia de este país

De esta manera, el periodista kirchnerista cerró una nueva afrenta contra la prensa opositora.

