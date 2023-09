C5N 'sospecha' de Mariano Barbieri: "¿Por qué estaba ahí?"

DURO DE DOMAR | MATARON a un HOMBRE en PALERMO para ROBARLE el CELULAR: el DURO DEBATE del PANEL

"Un caso realmente muy particular porque era las once de la noche de ayer y todo indica que Mariano estaba atravesando la Plaza Sicilia que es un lugar, no oscuro, oscurísimo. Es realmente una boca de lobo, no se entiende muy bien por qué no tenía una campera, no llevaba nada (...) Ese lugar lo conozco bien, no conecta ningún lugar con ningún lugar", comenzó Pablo Duggan.