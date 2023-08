Arde la interna en C5N por Milei: Pablo Duggan vs. panelista

Hasta que finalmente, explotó el cruce. En medio del debate, Diana Deglauy estaba intercambiando su opinión con el periodista Mariano Hamilton cuando comenzaron a elevarse los tonos y a hablar todos los panelistas juntos.

"Para, para, para, a los gritos no Diana", disparó Duggan mientras la panelista continuaba hablando.

" Diana no. Así no, a los gritos no. Por favor, mirame a mi y escuchame a mi sino es todo un griterío, un kilombo. No sirve eso ¡Diana, por favor!", siguió Duggan en pleno aire. A lo que la panelista atinó a deslizar: " Perdón".

Sin embargo, Duggan continuó: "Enserio, no es joda, así no se puede. Vamos a la pausa... No se discute así acá, a los gritos no".

Lo cierto es que el episodio al aire causó repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios y televidentes acusaron al conductor de haber maltratado a su compañera. "Ver como Duggan y algunos panelistas tratan de loca, boluda y menosprecian a Diana Deglauy me resulta muy incómodo", "Lo que hacen con Diana es mucho, bajen tres cambios".

"Hoy trataste muy mal a Diana, la cortaste de una manera tajante, que realmente me impactó por tu tono de voz", "Machirulo maltratador", fueron algunos de los tweets.

image.png

La palabra de Diana Deglauy tras la polémica con Pablo Duggan

Tras el cruce con Duggan, la periodista que también es panelista en el programa A la Tarde, de Karina Mazzocco en América TV, habló sobre lo sucedido. "Estoy bien, no puedo decir otra cosa. Fue un momento incómodo pero fueron cosas del aire, que se dan. Un evento laboral desafortunado, hablamos ya con Pablo varias veces, el está pendiente que yo me sienta bien", expresó.

Además, justificó a su compañero: "En los programas de debate a veces sube la temperatura". A lo que Cora Debarbieri intervino y le preguntó: "¿Pero a todos les gritó o les preguntó lo mismo?"

"A mi me incomoda mucho esta circunstancia, no estoy acostumbrada, intento ser diplomática, intento consensuar, intenté incluso hablar y decirle a Pablo que no era mi intención pasar por encima del conductor. Si a veces siento que soy a la única que le dicen que pare, a mi me interrumpen un montón, yo obviamente también interrumpo pero a mi no me dejan interrumpir mucho", manifestó Deglauy. Y continuó: " Es verdad que no fui a un lugar muy cómodo porque soy la que piensa distinto pero yo decidí ir. Me tratan muy bien en C5N".

Duro de Domar al rojo vivo: tensión al aire



Diana Deglauy habla tras el escandaloso cruce en vivo.



“Soy la única a la que dicen que pare”.



Cc #ALaTarde @jotaxTV pic.twitter.com/SZtOlOmQQc — América TV (@AmericaTV) August 15, 2023

Sin embargo, otro de sus compañeros aseguró: "Esta semana Fernanda Callejón también vivió una situación complicada con el mismo conductor. Vos (en referencia a Diana) y una compañera de radio que también hizo pública una situación. Son cosas que se van repitiendo con panelistas que pasaron malos momentos".

A lo que la panelista le respondió: "Hay periodistas que están muy acostumbrados a politizar todo, entonces los periodistas que somos un poco más de centro muchas veces por ese tipo de periodistas somos muy desacreditados o muy subestimados". "A mi a veces me tratan de boluda", concluyó.

A través de su cuenta de Twitter, Yanina Latorre también disparó contra Pablo Duggan: ¡Decime que Diana se levantó! ¡Que tipo de mier...! Misógino. Pautero. Y ahora maltrata mujeres que defienden su postura en vivo". Al igual que Ángel de Brito, quien defendió a la periodista: "Patético lo que pasó con Diana Deglauy. Todo mi cariño para vos".

Decime q Diana se levanto! Q tipo de mierda! Misogino. Pautero. Y ahora maltrata mujeres q defienden su postura en vivo

