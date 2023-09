Caso Silvina Luna reabre debate de la eutanasia en Argentina

"Ayer (miércoles) sabía que hoy iban a dejar de hacerle todos los tratamientos para que descanse en paz. Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando, porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”.

“Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, agregó de Brito.

Y continuó: “Los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces. Esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como a cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida. Y de un milagro, también”.

Sin embargo, el conductor dijo: “Ayer (miércoles) cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir (...) Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones. Ayer tomaron la decisión que finalmente se llevó a cabo hoy (jueves)”.

"Ley de muerte digna" en Argentina

Ahora bien, para algunos, todo lo ocurrido con Silvina Luna pone sobre la mesa el tema de la aprobación de la eutanasia en Argentina. En el país actualmente rige la "muerte digna" o eutanasia pasiva, que es permitida en ciertos casos y está regulada por la Ley 26.529. Pero no es lo mismo que la eutanasia activa.

"El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad", indica la Ley de muerte digna.

Y agrega:

"En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable".

Entonces, ¿En qué se diferencia la Ley de Muerte digna de una posible Ley de eutanasia? Ignacio Maglio, abogado experto en Salud Pública y miembro del Consejo Directivo de la red de Bioética de Unesco (ONU) distingue la “ley de muerte digna” de la “ley de eutanasia”. Esto fue lo que dijo a Infobae:

"La 'muerte digna' consiste en el rechazo de determinados tratamientos o soportes vitales (por ejemplo, retirar un respirador que mantiene viva a una persona en estado vegetativo irreversible). Ese rechazo puede, indirectamente, conducir a la muerte. Acá lo que la persona pide, directamente, es la interrupción de la vida en pocos minutos a través de la inyección de una sustancia".

Proyectos de Ley sobre eutanasia en Argentina

En Argentina, hay varios proyectos de ley sobre eutanasia. Entre noviembre y diciembre del 2021 ingresaron tres proyectos al Congreso Nacional. En Urgente24 detallamos anteriormente qué proponen.

1. Ley de "Buena Muerte": Fueron los diputados nacionales Alfredo Cornejo (actual senador) y Jimena Latorre (UCR) quienes presentaron un proyecto de ley para regular la eutanasia llamado ley "de Buena Muerte". Según los legisladores, la iniciativa la presentaron ante la necesidad de "respetar el derecho de todas las personas a solicitar la asistencia y recibir la ayuda necesaria para morir cuando se encuentre sufriendo enfermedades graves e incurables o un padecimiento grave crónico e imposibilitante".

2. Ley "Alfonso": Presentado por el Frente de Todos, en el Congreso también reposa el proyecto llamado “Ley Alfonso”, que ingresó el 06/12/2021. La iniciativa fue presentada por la diputada cordobesa Gabriela Estévez y fue inspirada por el pedido de Alfonso Oliva, un cordobés de 37 años que padecía de ELA y murió pidiendo una ley que respetara su derecho de elegir cuando morir. Qué busca dicho proyecto: que una persona que sufre una enfermedad grave, incurable, crónica e irreversible decida cuándo morir.

3. Ley de “Interrupción Voluntaria de la Vida”: Ingresado en noviembre del 2021 por el senador Julio Cobos (actualmente diputado) y la senadora Pamela Verasay. El proyecto llamado “Interrupción Voluntaria de la Vida” busca reconocer el derecho a toda persona mayor de edad que elija solicitar la interrupción voluntaria de su vida. Además, establece los mecanismos que permiten controlar y evaluar los procedimientos y las garantías para llevar adelante la eutanasia de seres humanos.

Eutanasia sí, según encuesta

Finalmente, es importante tener en cuenta lo que opinan los argentinos sobre la eutanasia. Una encuesta realizada por Pulsar, UBA, lo ha revelado. La mayoría de los encuestados se mostró a favor de la eutanasia para las personas en situación de gravedad.

Específicamente, a los encuestados se les consultó que si estaban de acuerdo, o no, con que "se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas.

Y estos fueron los resultados: Muy de acuerdo (46%), bastante de acuerdo (26%), poco de acuerdo (11%) , nada de acuerdo (16%), no se (1%).

En ese sentido, la suma de los que estaban de acuerdo (muy de acuerdo y bastante de acuerdo) fue de 72%, sin embargo, la Ley de eutanasia en Argentina sigue siendo materia pendiente.

